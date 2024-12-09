Світовий продаж чипів у жовтні зростає 7-й місяць поспіль - галузева асоціація

Світовий продаж чипів у жовтні збільшився на 22,1% проти того самого місяця минулого року і становив $56,9 млрд, повідомляється в пресрелізі Асоціації напівпровідникової промисловості (SIA).

Порівняно з вереснем вони зросли на 2,8%.

"Світовий ринок напівпровідників завершує 2024 рік на високій ноті, щомісячний продаж зростає сьомий місяць поспіль, - зазначив президент і головний виконавчий директор SIA Джон Ньюфер. - Тепер очікується, що загальний обсяг продажу збільшиться майже на 20% у 2024 році - вище за попередні прогнози - і потім продовжить зростати двозначними числами у 2025 році".

Продаж у Північній і Південній Америці позаминулого місяця злетів на 54% у річному виразі, в Китаї - на 17%. В Японії вони піднялися на 7,4%, в Азійсько-Тихоокеанському та інших регіонах - на 12,1%. Водночас в Європі було зафіксовано зниження на 7%.

Реалізація чипів у жовтні порівняно з попереднім місяцем збільшилася в Північній і Південній Америці на 8,3%, у Європі - на 1,3%, у Японії - на 0,2%, у КНР - на 1%. Тим часом в АТР показник скоротився на 0,7%.

SIA об'єднує близько 99% американських представників напівпровідникової галузі та близько 66% виробників чипів з інших країн.