Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Світовий продаж чипів у жовтні зростає 7-й місяць поспіль - галузева асоціація

11:57 09.12.2024 |

Новини IT

 

Світовий продаж чипів у жовтні збільшився на 22,1% проти того самого місяця минулого року і становив $56,9 млрд, повідомляється в пресрелізі Асоціації напівпровідникової промисловості (SIA).

Порівняно з вереснем вони зросли на 2,8%.

"Світовий ринок напівпровідників завершує 2024 рік на високій ноті, щомісячний продаж зростає сьомий місяць поспіль, - зазначив президент і головний виконавчий директор SIA Джон Ньюфер. - Тепер очікується, що загальний обсяг продажу збільшиться майже на 20% у 2024 році - вище за попередні прогнози - і потім продовжить зростати двозначними числами у 2025 році".

Продаж у Північній і Південній Америці позаминулого місяця злетів на 54% у річному виразі, в Китаї - на 17%. В Японії вони піднялися на 7,4%, в Азійсько-Тихоокеанському та інших регіонах - на 12,1%. Водночас в Європі було зафіксовано зниження на 7%.

Реалізація чипів у жовтні порівняно з попереднім місяцем збільшилася в Північній і Південній Америці на 8,3%, у Європі - на 1,3%, у Японії - на 0,2%, у КНР - на 1%. Тим часом в АТР показник скоротився на 0,7%.

SIA об'єднує близько 99% американських представників напівпровідникової галузі та близько 66% виробників чипів з інших країн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5093
  0,0647
 0,16
EUR
 1
 43,8525
  0,0042
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1988  0,06 0,14 41,7727  0,07 0,16
EUR 43,5827  0,03 0,07 44,2846  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5200  0,05 0,12 41,5300  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес