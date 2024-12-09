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Світовий продаж чипів у жовтні зростає 7-й місяць поспіль - галузева асоціація
11:57 09.12.2024 |
Світовий продаж чипів у жовтні збільшився на 22,1% проти того самого місяця минулого року і становив $56,9 млрд, повідомляється в пресрелізі Асоціації напівпровідникової промисловості (SIA).
Порівняно з вереснем вони зросли на 2,8%.
"Світовий ринок напівпровідників завершує 2024 рік на високій ноті, щомісячний продаж зростає сьомий місяць поспіль, - зазначив президент і головний виконавчий директор SIA Джон Ньюфер. - Тепер очікується, що загальний обсяг продажу збільшиться майже на 20% у 2024 році - вище за попередні прогнози - і потім продовжить зростати двозначними числами у 2025 році".
Продаж у Північній і Південній Америці позаминулого місяця злетів на 54% у річному виразі, в Китаї - на 17%. В Японії вони піднялися на 7,4%, в Азійсько-Тихоокеанському та інших регіонах - на 12,1%. Водночас в Європі було зафіксовано зниження на 7%.
Реалізація чипів у жовтні порівняно з попереднім місяцем збільшилася в Північній і Південній Америці на 8,3%, у Європі - на 1,3%, у Японії - на 0,2%, у КНР - на 1%. Тим часом в АТР показник скоротився на 0,7%.
SIA об'єднує близько 99% американських представників напівпровідникової галузі та близько 66% виробників чипів з інших країн.
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