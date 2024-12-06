Новий підстільний ПК Arctic Senza з AMD Ryzen 7 5700G PRO 65 Вт та пасивним охолодженням від €600

Arctic представила новий настільний (а точніше, підстільний) ПК Senza, який має заощадливий процесор AMD Ryzen на борту.

Відомий виробник систем охолодження ПК показав комп'ютер з повністю пасивним охолодженням у цікавому формфакторі. Комп'ютер відносно великий та несе повноцінний набір компонентів у тонкому корпусі, який виконує роль головного радіатора.

Комп'ютер призначений для розміщення під столом і має виносний блок з роз'ємами та кнопками. Arctic Senza має розміри 536 x 180 x 50 мм. Радіатор складається з масивних алюмінієвих пластин та чотирьох теплових трубок.

Доступні три конфігурації ПК з AMD Ryzen AM4 потужністю 65 Вт. Вони включають Ryzen 5 5500GT (€599.99), Ryzen 7 5700G (€699.99) або Ryzen 7 5700G PRO (€729.99). Дискретна відеокарта не входить у комплект. Можливе оснащення 16-32 ГБ пам'яті DDR4-3200 та 1 ТБ NVMe M.2 SSD.

Накопичувач даних має окремий невеликий радіатор. В наявності роз'єми LAN, пара порти USB і два виходи дисплея, HDMI та DP. Також є Bluettooth 5.3 та Wi-Fi 6E. Материнська плата позначена як EMPCB00202A, вона не має слотів PCIe, тому дискретну відеокарту не вдасться встановити навід за допомогою модифікацій. Найдешевша конфігурація коштує €599,99 та надійде в роздрібну торгівлю найближчими тижнями.



