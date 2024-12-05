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АНАЛІТИКА

xAI планує використати 1 мільйон процесорів для свого суперкомп'ютера

17:16 05.12.2024 |

Новини IT

 

Ілон Маск збирається вдесятеро збільшити кількість чипів для суперкомп'ютера xAI, який розташований у місті Мемфіс, штат Теннессі. Про це йдеться у пресреліз на сайті Великої палати Мемфіса.

Суперкомп'ютер ШІ-компанії Маска, відомий як Colossus, вже є найбільшим комп'ютером такого типу у світі. Він налічує понад 100 тисяч графічних процесорів Hopper від NVIDIA. Зараз xAI працює над тим, щоб збільшити цю кількість вдвічі, про що NVIDIA повідомила наприкінці жовтня 2024 року.

Попри значні потужності, xAI заявляє, що планує встановити у Colossus щонайменше один мільйон графічних процесорів. Представники міста Мемфіс кажуть, що цей процес вже розпочався.

Нові потужності використовуватимуть для тренування чат-бота Grok, який поки що доступний лише для платних користувачів X. Крім того, ці ресурси потрібні компанії, щоб скоротити відставання від лідерів у сфері штучного інтелекту, таких як OpenAI та Google.

Створюючи свою компанію, Ілон Маск заявляв, що xAI працюватиме над штучним інтелектом який допоможе людству прискорити наукові відкриття. Він також заявляв, що місія компанії полягає у тому, щоб "зрозуміти справжню природу Всесвіту", однак поки що ШІ компанії спроможний хіба на створення діпфейків самого Маска.
За матеріалами: mezha.media
 

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