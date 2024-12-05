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Meta використовуватиме ядерну енергію для живлення своїх центрів обробки ШІ, подібно до Amazon, Microsoft і Google
09:53 05.12.2024 |
Meta оголосила про плани використовувати ядерну енергію для живлення своїх центрів обробки даних, необхідних для розробки нових інструментів штучного інтелекту.
Компанія випустила запит пропозицій для партнерства з розробниками ядерної енергії. Meta приєдналася до Amazon, Microsoft і Google, які також прагнуть використовувати ядерні реактори для своїх потреб.
Meta цікавиться як малими модульними реакторами (SMR), так і великими реакторами, плануючи додати 1-4 гігавата нової ядерної потужності в США до початку 2030-х років. Це рішення пов'язане з необхідністю знайти менш забруднюючі джерела електроенергії для досягнення цілей сталого розвитку.
Підтримка ядерної енергії зростає, оскільки її розглядають як джерело електроенергії без вуглецевих викидів, здатне замінити сонячні та вітрові ферми в періоди їхньої низької активності.
Незважаючи на довгі терміни будівництва нових реакторів та необхідність довести ефективність нових технологій, ядерна енергія отримує підтримку як від адміністрації Байдена, так і від обраного президента Трампа.
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