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АНАЛІТИКА

Intel представила відеокарти Arc B580 за $249 та B570 за $219

13:48 04.12.2024 |

Новини IT

Intel представила відеокарти Arc B580 за $249 та B570 за $219

 

Intel анонсувала нові відеокарти Arc на основі архітектури Xe2-HPG Battlemage. Ця графічна архітектура вже представлена в ноутбучних процесорах Core Ultra 200V Lunar Lake.

Intel представила відеокарти Arc B580 за $249 та B570 за $219

 

Відеокарти не порівняні з топовими GPU, але конкуруватимуть з серією NVIDIA RTX 4060. Порівняно з RTX 4060 старша новинка Intel демонструє 10% перевагу продуктивності у наборі тестів із 47 ігор, цього разу без увімкнення масштабування XeSS або DLSS. Втім, порівняння RTX 4060 має велику варіативність - від -17% до +43%. Деякі ігри демонструють незначну або помірну втрату продуктивності, тоді як інші отримали покращення понад 20%.

Intel представила відеокарти Arc B580 за $249 та B570 за $219

 Продуктивність Intel Arc B580 в іграх порівняно з NVIDIA RTX 4060 / Intel

Intel Arc B580 - відеокарта на базі чипа BGM-G21 з 20 ядрами Xe2. Вона отримала 12 ГБ пам'яті GDDR6 на 192-розрядній шині. Частота роботи чипа становить 2,7 ГГц, збільшення продуктивності забезпечать партнери Intel. Енергоспоживання карти становить 190 Вт.

Intel представила відеокарти Arc B580 за $249 та B570 за $219

 Графічний процесор Xe2-HPG Battlemage / Intel

Менш потужна модель Intel Arc B570 має 18 ядер Xe2 та 10 ГБ 160-бітної пам'яті GDDR6.вона споживає 150 Вт. Обидві карти оснащені інтерфейсом PCIe 4.0 x8 та роз'ємами DisplayPort 2.1 UHBR13.5.

Intel представила відеокарти Arc B580 за $249 та B570 за $219

 Відеокарти Intel Arc B580 і B570 від партнерів компанії / Intel

Рекомендована ціна Intel Arc B580 становить $249, відеокарти будуть доступні з 13 грудня. Arc B570 коштуватиме $219 та продаватиметься з 16 січня 2025 року.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Intel
 

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