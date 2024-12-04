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Intel представила відеокарти Arc B580 за $249 та B570 за $219
13:48 04.12.2024 |
Intel анонсувала нові відеокарти Arc на основі архітектури Xe2-HPG Battlemage. Ця графічна архітектура вже представлена в ноутбучних процесорах Core Ultra 200V Lunar Lake.
Відеокарти не порівняні з топовими GPU, але конкуруватимуть з серією NVIDIA RTX 4060. Порівняно з RTX 4060 старша новинка Intel демонструє 10% перевагу продуктивності у наборі тестів із 47 ігор, цього разу без увімкнення масштабування XeSS або DLSS. Втім, порівняння RTX 4060 має велику варіативність - від -17% до +43%. Деякі ігри демонструють незначну або помірну втрату продуктивності, тоді як інші отримали покращення понад 20%.
Intel Arc B580 - відеокарта на базі чипа BGM-G21 з 20 ядрами Xe2. Вона отримала 12 ГБ пам'яті GDDR6 на 192-розрядній шині. Частота роботи чипа становить 2,7 ГГц, збільшення продуктивності забезпечать партнери Intel. Енергоспоживання карти становить 190 Вт.
Менш потужна модель Intel Arc B570 має 18 ядер Xe2 та 10 ГБ 160-бітної пам'яті GDDR6.вона споживає 150 Вт. Обидві карти оснащені інтерфейсом PCIe 4.0 x8 та роз'ємами DisplayPort 2.1 UHBR13.5.
Рекомендована ціна Intel Arc B580 становить $249, відеокарти будуть доступні з 13 грудня. Arc B570 коштуватиме $219 та продаватиметься з 16 січня 2025 року.
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