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АНАЛІТИКА

Google додає функцію перетягування контактів у Gmail на Android

17:11 03.12.2024 |

Новини IT

 

Google оновила застосунок Gmail, додавши можливість перетягування контактів між полями "Кому", "Копія" і "Прихована копія". Ця функція вже доступна у веб-версії, а тепер з'явилася на Android.

Нововведення дає змогу користувачам ефективніше керувати контактами, переміщуючи їх між полями, однак контакти не міняються місцями, а просто переміщуються. Це може бути корисно, якщо випадково помістити адресу в неправильне поле.

 Перетягування контакту між полями в Gmail. Джерело: блог Google Workspace

Це оновлення є частиною серії поліпшень, які Gmail отримав за останні місяці, включно з інтеграцією з Google Gemini та поліпшеними фільтрами пошуку. Попри корисність нової функції, деякі користувачі відзначають, що було б зручніше, якби контакти мінялися місцями під час перетягування.

Незважаючи на те, що функція перетягування контактів може здатися незначною, вона помітно спрощує управління електронною поштою, особливо для користувачів, які часто плутають поля "Копія" і "Прихована копія". Це оновлення підкреслює прагнення Google покращувати продуктивність і зручність використання своїх застосунків.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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