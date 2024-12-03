Tenstorrent отримує нові інвестиції, щоб конкурувати з NVIDIA на ринку ШІ чипів

Джефф Безос інвестує у стартап з розробки чипів для штучного інтелекту Tenstorrent, який хоче конкурувати з безперечним лідером у галузі - NVIDIA. Мільярдер приєднується до Samsung, роблячи ставку розміром $700 мільйонів, повідомляє Bloomberg.

Tenstorrent планує створити чип для штучного інтелекту, щоб кинути виклик лідерству NVIDIA. Для цього стартап залучив новий раунд фінансування під керівництвом південнокорейських AFW Partners та Samsung Securities. Інвестиційна компанія Безоса, Bezos Expeditions, разом з LG та Fidelity, також взяли участь у цьому фінансуванні.

Стартап планує використати залучені кошти для формування команди інженерів, інвестування у глобальний ланцюг постачання та створення великих серверів для тренування штучного інтелекту з метою демонстрації власних технологій.

Для конкуренції з NVIDIA, що надає розробникам повний спектр власних технологій, які охоплюють усе - від чипів до з'єднань і макетів датацентрів - Tenstorrent прагне забезпечити кращу сумісність з іншими постачальниками технологій. Стартап планує досягти цього через впровадження галузевих стандартів або відкриття свого дизайну для інших.

Крім того, Tenstorrent використовує альтернативний логістичний проєкт на основі відкритого стандарту RISC-V. Проте компанії ще потрібно довести свою конкурентоспроможність. Наразі стартап уклав контракти на суму близько $150 мільйонів, тоді як NVIDIA заробляє мільярди доларів щокварталу.

Генеральний директор та співзасновник Tenstorrent Джим Келлер каже, що стартап планує випускати нові чипи для штучного інтелекту кожних два роки. Водночас NVIDIA нещодавно повідомила, що планує щорічно випускати нові чипи.