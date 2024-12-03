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АНАЛІТИКА

Геймери пожертвували $750 млн на розробку Star Citizen, а гра не наближається до релізу

11:47 03.12.2024 |

Новини IT

 

Студія Cloud Imperium Games обіцяє випустити Star Citizen - космічну MMO з настільки амбітними ідеями та механіками, що геймери залюбки жертвують гроші на її розробку, яка триває вже понад 12 років і дедалі більше схожа на шахрайство.

Star Citizen сягнула ще однієї рекордної позначки - Cloud Imperium Games зібрала понад $750 млн на створення гри та її одиночного спін-оффу Squadron 42, причому $50 млн зібрано за останні пів року. Якщо такий темп фінансування збережеться й надалі, то до 2027 року на створення MMO буде зібрано $1 млрд, але ніщо не вказує на те, що до цього часу гра буде готова.

У жовтні інсайдер Том Хендерсон опублікував велике розслідування, у якому навів слова кількох співробітників Cloud Imperium Games про те, що в студії панує повний хаос і нерозуміння подальших дій, а пожертвувані геймерами гроші йдуть не на розробку Star Citizen, а на невиправдано розкішні офіси, гонорари голлівудським акторам і атрибути багатого життя Кріса Робертса та його колег-керівників. Ба більше, багато працівників упевнені в тому, що студія закриється, не довівши проєкт до релізу.

Star Citizen давно викликає багато запитань, і з кожним роком їх стає все більше. Безумовно, гра доступна у форматі ранньої версії та в ній зареєстровано 5,4 млн користувачів, але реальна вартість її розробки аж ніяк не становить сотні мільйонів доларів.
За матеріалами: gagadget.com
 

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