Фінансові новини
- |
- 03.12.24
- |
- 12:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Геймери пожертвували $750 млн на розробку Star Citizen, а гра не наближається до релізу
11:47 03.12.2024 |
Студія Cloud Imperium Games обіцяє випустити Star Citizen - космічну MMO з настільки амбітними ідеями та механіками, що геймери залюбки жертвують гроші на її розробку, яка триває вже понад 12 років і дедалі більше схожа на шахрайство.
Star Citizen сягнула ще однієї рекордної позначки - Cloud Imperium Games зібрала понад $750 млн на створення гри та її одиночного спін-оффу Squadron 42, причому $50 млн зібрано за останні пів року. Якщо такий темп фінансування збережеться й надалі, то до 2027 року на створення MMO буде зібрано $1 млрд, але ніщо не вказує на те, що до цього часу гра буде готова.
У жовтні інсайдер Том Хендерсон опублікував велике розслідування, у якому навів слова кількох співробітників Cloud Imperium Games про те, що в студії панує повний хаос і нерозуміння подальших дій, а пожертвувані геймерами гроші йдуть не на розробку Star Citizen, а на невиправдано розкішні офіси, гонорари голлівудським акторам і атрибути багатого життя Кріса Робертса та його колег-керівників. Ба більше, багато працівників упевнені в тому, що студія закриється, не довівши проєкт до релізу.
Star Citizen давно викликає багато запитань, і з кожним роком їх стає все більше. Безумовно, гра доступна у форматі ранньої версії та в ній зареєстровано 5,4 млн користувачів, але реальна вартість її розробки аж ніяк не становить сотні мільйонів доларів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США оголосили новий пакет допомоги для України на 725 млн доларів
|Шольц про ракети Taurus: ми дискутуємо, чи надавати Україні окремі системи
|«Бажано, на три букви»: Зеленський відповів, на що повинна піти РФ під час переговорів
|У Німеччині розповіли, що увійде в анонсований Шольцом пакет військової допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Tenstorrent отримує нові інвестиції, щоб конкурувати з NVIDIA на ринку ШІ чипів
|Геймери пожертвували $750 млн на розробку Star Citizen, а гра не наближається до релізу
|Hyundai і Kia представили X-ble Shoulder - роботизоване плече для робітничих професій, що працює без акумуляторів
|iPhone 15 став найпопулярнішим смартфоном у світі
|Один із найбільших автовиробників світу Stellantis звільнив гендиректора
|Ілон Маск звернувся до суду, щоб зупинити перехід OpenAI на комерційну основу
Бізнес
|Обсяг IT-експорту у жовтні зріс, але за підсумками року росту не буде
|Google придбає 1400 гектарів землі у Фінляндії для розширення хмарної інфраструктури
|Норвегія прощається з ДВЗ: у жовтні електромобілі «захопили» 94% ринку нових авто
|Ілон Маск каже, що створить студію на базі штучного інтелекту для «відродження величі» відеоігор
|Австралія першою у світі заборонила соцмережі для дітей до 16 років
|У Нідерландах запускають першу в Європі послугу каршерінгу з технологією V2G
|Microsoft відкладає запуск додатка Xbox на Android до набрання чинності рішення про відміну Google Play Billing