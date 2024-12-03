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АНАЛІТИКА

Hyundai і Kia представили X-ble Shoulder - роботизоване плече для робітничих професій, що працює без акумуляторів

10:39 03.12.2024 |

Новини IT, Транспорт

Hyundai і Kia представили X-ble Shoulder - роботизоване плече для робітничих професій, що працює без акумуляторів

 

Hyundai Motor і Kia Corporation вирішили полегшити життя працівникам галузей, пов'язаних із важкою фізичною працею. Компанії представили на заході Wearable Robot Tech Day, що відбувся в Hyundai Motorstudio Goyang, недалеко від Сеула, роботизоване плече X-ble Shoulder. Це перший пристрій у лінійці пристроїв X-ble для зменшення фізичних навантажень. Закріплене нижче відео демонструє принцип роботи цієї цікавої системи.

Що відомо про X-ble Shoulder?

У назві X-ble - буква "X" символізує нескінченний потенціал, а приставка "able" вказує на те, що немає нічого неможливого.

X-ble Shoulder одягається, як жилет, і допомагає при виконанні завдань "над головою". Він компенсує м'язову силу рук, зменшує навантаження на плечі до 60% і знижує напругу переднього та бічного дельтоподібних м'язів до 30%. Найцікавіше, що пристрій працює без акумуляторів і не потребує заряджання: його м'язовий компенсаційний модуль генерує допоміжну силу за допомогою патентованої багатоланкової структури. Пристрій важить 1,9 кг і може бути відрегульований відповідно до статури користувача.

Переваги пристрою:

* Зниження ризику травм
* Підвищення ефективності праці
* Зручність у використанні, навіть для довгих робочих змін
* Модульна конструкція і знімний жилет, який можна прати
* X-ble Shoulder виготовлений з легких і міцних матеріалів, а критичні елементи покриті ударостійкими накладками


Хто користуватиметься X-ble Shoulder?

Hyundai і Kia стверджують, що X-ble Shoulder стане в нагоді в багатьох галузях: будівництві, авіації, автомобільній промисловості, сільському господарстві, логістиці та суднобудуванні. Залежно від завдань, доступні базова модель (до 2.9 кгс допоміжної сили) і регульована (до 3.7 кгс).

Hyundai і Kia представили X-ble Shoulder - роботизоване плече для робітничих професій, що працює без акумуляторів

 Демонстрація роботи X-ble Shoulder на Wearable Robot Tech

X-ble Shoulder буде вперше представлений у виробничих і сервісних підрозділах Hyundai Motor і Kia. Із середини десятиліття планується розширити продажі до 27 філій Hyundai Motor Group і зовнішніх компаній. Вихід на зарубіжні ринки заплановано на 2026 рік, включно з Європою та Північною Америкою.

Що далі?

Промисловий попит на екзоскелети зростає. За прогнозом Mordor Intelligence, до 2029 року ринок таких пристроїв може сягнути $10.25 млрд. Тож інженери Hyundai і Kia вже працюють над наступними моделями: X-ble Waist для захисту спини під час підіймання важких предметів і X-ble MEX - для реабілітації людей із порушеннями ходьби.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Hyundai, Kia
 

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