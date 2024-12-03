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Ілон Маск звернувся до суду, щоб зупинити перехід OpenAI на комерційну основу
17:54 02.12.2024 |
Ілон Маск звернувся до суду з вимогою видати попередню судову заборону проти OpenAI, її співзасновників та інвестора Microsoft, звинувативши компанії в антиконкурентній поведінці. Про це пише TechCrunch.
Клопотання подане до Окружного суду Північного округу Каліфорнії. У ньому звинувачується OpenAI, її генеральний директор Сем Альтман, президент компанії Грег Брокман, Microsoft, співзасновник LinkedIn і колишній член правління OpenAI Рід Хоффман, а також колишній член правління OpenAI й віцепрезидент Microsoft Ді Темплтон.
Серед озвучених у зверненні звинувачень:
* Відлякування інвесторів від підтримки конкурентів OpenAI, таких як xAI.
* Отримання вигоди від "неправомірно отриманої конкурентно чутливої інформації" через зв'язки OpenAI з Microsoft.
* Перетворення структури управління OpenAI на комерційну і передача будь-яких матеріальних активів, включаючи інтелектуальну власність, що належить, утримується або контролюється OpenAI її дочірніми компаніями або афілійованими особами.
* Спонукання OpenAI до ведення бізнесу з організаціями, в яких будь-який відповідач має "суттєвий фінансовий інтерес".
Маск по суті звинувачує OpenAI у відмові від своєї початкової некомерційної місії - зробити результати своїх досліджень у галузі ШІ доступними для всіх. Мільярдер подавав схоже клопотання раніше цього року, але відкликав його у липні 2024-го для доопрацювання.
У зміненому позові з'явилися нові відповідачі, серед яких Microsoft, Хоффман і Темплтон, а також двоє нових позивачів: Шивон Зіліс, керівник Neuralink і колишній член правління OpenAI, та компанія xAI.
У попередніх скаргах Маск стверджував, що пожертвував OpenAI 44 мільйони доларів США через прагнення компанії зробити штучний інтелект доступним. Але перехід до комерційної структури перекреслює ці обіцянки.
"Жоден об'єктивний спостерігач не може подивитися на OpenAI сьогодні і сказати, що вона має щось спільне із тим, чим компанія обіцяла бути", - пишуть адвокати Маска у клопотанні. - Позивачі шанобливо просять суд зберегти статус-кво і призупинити погіршення поведінки відповідачів до остаточного вирішення справи.
OpenAI була заснована у 2015 році як некомерційна організація, а у 2019 році перетворена на організацію з "обмеженим прибутком", в якому некомерційна організація стала керівним органом для комерційної дочірньої компанії. OpenAI зараз перебуває в процесі перетворення на повністю комерційну корпорацію.
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