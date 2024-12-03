Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гендиректор Intel пішов у відставку

17:03 02.12.2024 |

Новини IT

 

Генеральний директор Intel Пат Гелсінгер оголосив про відставку на тлі складного періоду по перетворенню компанії.

Про це повідомила компанія, пише Reuters.

Зазначається, що це сталося після складного періоду для піонера чипів, який намагається наздогнати конкурентів, таких як Nvidia, що домінують на ринку в епоху штучного інтелекту.

Компанія призначила фінансового директора Девіда Зінснера та старшу виконавицю Мішель Джонстон Хольтхаус тимчасовими співгендиректорами, поки рада директорів шукає нового очільника.

Акції Intel зросли майже на 5% у передринкових торгах, хоча за рік їхня вартість впала більш ніж наполовину.

Гелсінгер був призначений гендиректором у 2021 році для проведення трансформації компанії, яка колись лідирувала в напівпровідниковій галузі США, але втратила перевагу в виробництві на користь таких конкурентів, як тайванська TSMC.

"Хоча ми досягли значного прогресу у відновленні конкурентоспроможності виробництва та побудові можливостей світового рівня як контрактного виробника, нам ще багато належить зробити, і ми віддані відновленню довіри інвесторів", - заявив незалежний голова ради директорів Френк Єрі у пресрелізі.

За керівництва Гелсінгера Intel розпочала витратну програму перетворень, зосереджену на перетворенні компанії на контрактного виробника для інших фірм і відновленні своєї технологічної переваги.

Рада директорів створила комітет для пошуку наступника Гелсінгера.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Intel
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6461
  0,0614
 0,15
EUR
 1
 43,7242
  0,1768
 0,40

Курс обміну валют на вчора, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2521  0,02 0,04 41,8892  0,02 0,05
EUR 43,6304  0,05 0,12 44,3863  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6500  0,06 0,16 41,6750  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес