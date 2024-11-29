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Ілон Маск каже, що створить студію на базі штучного інтелекту для «відродження величі» відеоігор
10:56 29.11.2024 |
Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск сказав, що створить нову ігрову студію під егідою своєї компанії xAI. Рішення з'явилося після обговорення в соціальній мережі X (Twitter) стану сучасної ігрової індустрії.
Дискусію розпочав користувач BillyM2k, який розкритикував сучасні тенденції в розробці ігор: «Не розумію, як розробники та ігрова журналістика стали такими ідеологічно заангажованими. Геймери завжди були тролями, виступали проти жадібних корпорацій та проти всякої нісенітниці».
«Забагато ігрових студій належать величезним корпораціям. xAI створить ігрову студію зі штучним інтелектом, щоб повернути іграм велич!», - написав Маск 27 листопада.
У жовтні фанат запитав Маска про можливість створення власної ігрової студії, згадавши проблему з «пріоритезацією займенників» в іграх. Підприємець відповів: «Створення ігрової студії було б захопливою справою. Я щиро люблю відеоігри, і вважаю, що застосування штучного інтелекту може зробити їх неймовірними».
Підприємець висловив занепокоєння щодо впливу політики різноманітності та інклюзивності (DEI) на ігрову індустрію: «Коли щось примусово нав'язують у грі, це руйнує мистецтво та вибиває з сюжету. Дайте мені просто насолоджуватися відеоіграми».
Спільнота X (Twitter) активно підтримала ініціативу Маска. «Нам це дуже потрібно, Ілоне! Усі ігри, що виходять останніми роками, ЖАХЛИВІ!» - написав один із користувачів. «Вау, xAI починає робити ігри. Оце так!», - додав інший. «Це правильний шлях», - підсумував третій.
Нагадаємо, нещодавно Маск досяг першого місця у світовому рейтингу гри Diablo 4.
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