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АНАЛІТИКА

Microsoft відкладає запуск додатка Xbox на Android до набрання чинності рішення про відміну Google Play Billing

16:58 28.11.2024 |

Новини IT

 

Microsoft вже готова до запуску додатка Xbox на Android, але не може це зробити поки не набере чинності антимонопольне рішення суду в США. Про це пише The Verge.

Президентка Xbox Сара Бонд заявляла раніше, що "гравці зможуть грати й купувати ігри Xbox безпосередньо з додатка Xbox на Android" у листопаді 2024 року. Вже майже грудень, а функція все ще не працює. За словами Бонд, що це не вина Microsoft.

Проблема полягає в тому, що Microsoft зможе запустити додаток лише після того, як набуде чинності судове рішення, яке передбачає радикальні зміни в магазині Google Play Store на Android, зокрема, відкриття його для конкуренції та скасування вимоги використовувати Google Play Billing.

Проте 18 жовтня американський суд задовольнив прохання Google про призупинення виконання рішення, поки компанія подає апеляцію.

"Через тимчасову адміністративну паузу, надану судом, ми наразі не можемо запустити ці функції, як планувалося. Наша команда розробила робочу збірку та готова до запуску, як тільки суд винесе остаточне рішення", - пише Сара Бонд.

Google відреагувала на заяву Сари Бонд та відповіла, що:

"Microsoft завжди могла запропонувати своїм користувачам на Android можливість грати і купувати ігри Xbox безпосередньо зі свого додатку - вони просто вирішили цього не робити", - пише представник Google Ден Джексон.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Microsoft
 

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