Xiaomi представила Redmi K80 — Snapdragon 8 Gen 3 і 6550 мАг за $345

Redmi K80 є молодшим флагманом дочірньої компанії Xiaomi. Топовий процесор минулого року і величезну батарею можна отримати дуже недорого.

Бренд Redmi націлений на доступні смартфони з найкращими характеристиками, з новими Redmi K80 та Redmi K80 Pro це, схоже, вдалося як ніколи. Також серія отримала радикальну зміну дизайну.





Молодший смартфон серії значно покращив продуктивність та автономність порівняно з попередником. Модель оснащена потужним процесором Snapdragon 8 Gen 3. Величезна, навіть на 2024 рік, батарея місткістю 6550 мАг - на 1550 мАг більша, ніж у K70. Телефон оснащений чипом P3, який контролює швидке заряджання 90 Вт та чипом керування батареєю G1. бездротове заряджання відсутнє.

Redmi K80 отримав дисплей з ультразвуковим сенсором відбитків пальців замість оптичного у попередників. Як і раніше, це 6,67" AMOLED з роздільною здатністю 3200 x 1440 і 12-бітним кольором (HDR10+, Dolby Vision, підтримка HDR Vivid). Пікова яскравість сягає 3200 ніт. Екран з частотою оновлення 120 Гц на 8% ефективніший порівняно з попередником.

Основна камера 50 МП камера має сенсор OmniVision OVX8000 1/1,55" та об'єктив f/1,6 з оптичною стабілізацією. Смартфон може знімати відео 8K зі швидкістю 24 кадри в секунду, 4K і 1080p до 60 к/с. Ультраширококутна камера - бюджетні 8 МП, макро - 2 МП. Телефотооб'єктива немає, є фронтальна камера 20 МП.

Обидва K80 мають нову систему охолодження процесора - двоконтурну випарну камеру. З'явилися захист від пилу та води IP68 та скло Gorilla Glass 7i. в наявності 5G, Wi-Fi 7 (2,4 ГГц і 5 ГГц) та Bluetooth 5.4. Redmi K80 має розміри 160,3 x 75 x 8,1 мм, важить 206 г.

Redmi K80 доступний у чотирьох кольорах та п'яти конфігураціях пам'яті LPDDR5X/UFS 4.0: 12/256 ГБ за ~$345, 16/256 ГБ за ~$370, 12/512 ГБ за ~$400, 16/512 ГБ ~$440 і 16 ГБ /1 ТБ за ~$495.