У США розпочали розслідування проти Microsoft. Особливо турбує співпраця з OpenAI

Федеральна торгова комісія США (FTC) розпочала масштабне антимонопольне розслідування щодо діяльності технологічного гіганта Microsoft. Відомство надіслало компанії запит на надання інформації, необхідної для розслідування, повідомляє CNN із посиланням на обізнане джерело.

Розслідування охоплює широкий спектр бізнес-операцій Microsoft, включаючи хмарні технології, штучний інтелект (AI), ігрову індустрію та розробку програмного забезпечення. Особливу увагу привернула співпраця компанії з OpenAI, яка вже викликала антимонопольні питання у європейських регуляторів.

Microsoft раніше зіштовхувалася із застереженнями щодо її $69-мільярдного придбання Activision Blizzard, завершеного у жовтні 2023 року. FTC стверджувала, що угода може створити монополію в індустрії відеоігор, однак компанія це заперечувала.

Розслідування почалося незадовго до повернення Дональда Трампа до Білого дому. Очікується, що нова адміністрація може призначити нового голову FTC, замінивши нинішню очільницю Ліну Хан, яка активно просувала заходи проти великих технологічних компаній.

Трампівська адміністрація також може переглянути або зупинити поточні справи FTC, включаючи антимонопольні розгляди проти Apple, Amazon та Google.

FTC уже зазнавала поразок у справах проти великих технологічних компаній, таких як Meta, що придбала стартап Within Unlimited та сервіси Instagram і WhatsApp. Це ставить під питання ефективність регуляторів у протидії монополізації ринку.

Сьогодні Microsoft - третя найбільша компанія у світі за ринковою вартістю після Nvidia та Apple. Її хмарний бізнес охоплює робочі програми, такі як Word і PowerPoint, інструменти для комунікації, зокрема Teams і Outlook, а також сервіси штучного інтелекту, розроблені на базі інвестицій Microsoft в OpenAI.

Європейська комісія також вважає, що Microsoft порушує антимонопольне законодавство, прив'язуючи Teams до своїх пакетів Office 365 і Microsoft 365 для бізнесу.