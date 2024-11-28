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АНАЛІТИКА

Facebook Messenger тепер підтримує відеодзвінки у форматі HD

13:07 28.11.2024 |

Новини IT

Facebook Messenger тепер підтримує відеодзвінки у форматі HD

 

Компанія Meta анонсувала нові функції для Facebook Messenger. Застосунок, нарешті, отримав підтримку відеодзвінків у форматі HD. Крім цього розробники додали заглушення фонового шуму та ізоляцію голосу.

Facebook Messenger тепер підтримує відеодзвінки у форматі HD

 

За замовчуванням якість HD буде ввімкнено для дзвінків через Wi-Fi, а для дзвінків через мобільну мережу ви можете ввімкнути нововведення вручну. Щодо заглушення фонового шуму та ізоляції голосу, то ці функції також доступі у налаштуваннях месенджера.

Ще у застосунку з'явилась можливість залишати аудіо- або відеоповідомлення, коли ваші друзі не беруть слухавку. Для цього треба просто натиснути "записати повідомлення".

Facebook Messenger тепер підтримує відеодзвінки у форматі HD

 

Також Meta розповіла, що незабаром у Messenger з'являться фони для відеодзвінків, створені за допомогою ШІ. І на останок компанія додала підтримку Siri для користувачів iOS. Тобто власники iPhone зможуть просити асистента здійснювати дзвінки та надсилати повідомлення у Messenger.

Facebook Messenger тепер підтримує відеодзвінки у форматі HD
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Meta
 

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