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АНАЛІТИКА

Gemini для Android навчився запускати музику в Spotify

10:07 28.11.2024 |

Новини IT

 

В чат-боті Google Gemini для Android з'явилась підтримка Spotify. Стримінговий сервіс приєднається до анонсованих раніше додатків WhatsApp, Phone, Messages і Utilities. Про це пише 9to5Google.

Щоб під'єднатися до Spotify, ваш обліковий запис стримінгу повинен бути прив'язаний до вашого облікового запису Google.

Щоб перевірити чи може у вас Gemini користуватись Spotify, треба просто попросити його увімкнути музику в цьому сервісі, або введіть символ "@" та побачите список активних розширень. Якщо ви під'єднали до Gemini кілька музичних сервісів, за замовчуванням буде використовуватися той, який ви включали востаннє.

Традиційно для Google оновлення розгортається поступово. Протягом декількох тижнів нововведення зʼявиться у всіх користувачів.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Google
 

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