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АНАЛІТИКА

Камера безпеки Apple на основі ШІ зможе ідентифікувати людей за фізичними характеристиками, навіть без обличчя

09:18 28.11.2024 |

Новини IT

 

Нещодавно компанія Apple подала патент на інноваційну систему для своєї камери безпеки, яка дозволить розпізнавати людей навіть тоді, коли їх обличчя не видно.

Згідно з описом патенту, камера спочатку використовуватиме розпізнавання облич для ідентифікації особи. Однак, якщо обличчя буде частково приховане чи не видно, система продовжить аналізувати фізичні характеристики людини, такі як одяг, хода або форма тіла. Завдяки цьому, навіть якщо камера не може чітко зафіксувати обличчя, вона зможе виявити особу на основі інших унікальних ознак.

Ця технологія дозволить камері "пам'ятати" фізичні особливості людей, зберігаючи ці дані лише на короткий термін. Наприклад, камера може розпізнати людину за одягом, якщо вона з'явиться в кадрі протягом одного дня. А ось дані про ходу людини можуть зберігатися довше.

Це не перша спроба Apple використовувати штучний інтелект у системах безпеки, але нова камера може стати важливим кроком уперед, зробивши її ще більш розумною та адаптованою до різних ситуацій.

Хоча Apple часто патентує багато технологій, не всі з них стають частиною продуктів, камера безпеки з функціями Apple Intelligence виглядає дуже ймовірною.
За матеріалами: gagadget.com
 

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