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"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Instagram тепер дозволяє ділитися своїм місцезнаходженням у повідомленнях
11:59 26.11.2024 |
В Instagram з'явилась можливість поділитися вашим місцезнаходженням у реальному часі в особистих повідомленнях. Також маркер можна закріпити за певною точкою.
Функція вже працює у деяких країнах, але компанія не уточнює, в яких саме. Вона вмикається на одну годину. Під час її дії у верхній частині чату буде відображатись відповідний індикатор.
Крім цього, в Instagram з'явилась можливість давати друзям нікнейми, які будуть видимі лише в межах конкретного чату. Ви можете будь-коли змінити свій нік, а також вирішити, хто може змінити ваш у чаті.
За замовчуванням ця функція доступна лише для людей, яких ви відстежуєте.
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