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АНАЛІТИКА

Instagram тепер дозволяє ділитися своїм місцезнаходженням у повідомленнях

11:59 26.11.2024 |

Новини IT

Instagram тепер дозволяє ділитися своїм місцезнаходженням у повідомленнях

 

В Instagram з'явилась можливість поділитися вашим місцезнаходженням у реальному часі в особистих повідомленнях. Також маркер можна закріпити за певною точкою.

Функція вже працює у деяких країнах, але компанія не уточнює, в яких саме. Вона вмикається на одну годину. Під час її дії у верхній частині чату буде відображатись відповідний індикатор.

Крім цього, в Instagram з'явилась можливість давати друзям нікнейми, які будуть видимі лише в межах конкретного чату. Ви можете будь-коли змінити свій нік, а також вирішити, хто може змінити ваш у чаті.

Instagram тепер дозволяє ділитися своїм місцезнаходженням у повідомленнях

 

За замовчуванням ця функція доступна лише для людей, яких ви відстежуєте.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Meta
 

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