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ЄС може оштрафувати виробника захисного скла Corning
09:56 07.11.2024 |
Європейська комісія вирішила відкрити офіційне розслідування щодо Corning, виробника популярного захисного скла Gorilla Glass. Причина полягає у надто великій популярності продукту компанії, пише The Verge.
Луго-алюмосилікатне скло Corning використовується у більшості смартфонів і планшетів, зокрема у найбільших виробників на кшталт Samsung і Apple. Єврокомісія занепокоєна тим, що Croning зловживає спеціальними контрактами з виробниками для використання їх захисного скла.
"Розбивати екран телефону буває дуже дорого і прикро. Тому сильна конкуренція у виробництві захисного скла, для захисту пристроїв, має вирішальне значення для забезпечення низьких цін і високої якості скла. Ми розслідуємо, чи могла компанія Corning, основний виробник цього спеціального скла, намагатися виключити з ринку конкурентних виробників скла, тим самим позбавивши споживачів дешевшого та більш стійкого до розбиття скла", - заявила Маргрете Вестагер, керівниця антимонопольного відомства ЄС, яка незабаром залишить свою посаду.
Якщо Єврокомісія визнає компанію Corning винною у порушенні законів Європейського Союзу, то вона може отримати штраф. Водночас сама компанія має можливість завершити антимонопольне розслідування, взявши на себе низку зобов'язань.
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