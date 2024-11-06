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Швейцарські вчені успішно виростили клітини губ у «пробірці»
23:10 05.11.2024 |
Шкіра на губах насправді є дещо складнішою, ніж шкіра на решті частин тіла, тож її первинні клітини достатньо важко відтворити в «лабораторних умовах». Утім команді Бернського університету зі Швейцарії це вдалось.
Для дослідження команда взяла первинні клітини губ двох донорів-людей (обидва проходили лікування травм губ), а далі використали ретровірусний вектор, щоб дезактивувати ген, який зупиняє життєвий цикл клітини, і змінити довжину теломер на кінцях кожної хромосоми, подовживши життя самих клітин.
Створені клітинні лінії ретельно протестували, аби переконатися, що їхній генетичний код лишається стабільним під час реплікації й зберігає ті самі характеристики, що й первинні клітини; а також в тому, що клітини не мають аномалій, подібних до ракових. Вчені також підтвердили, що клітинні лінії поводяться як і їхні немодифіковані первинні аналоги в тому, що стосується виробництва білка та мРНК.
Ну і зрештою були проведені тести для того, щоб наочно побачити, як майбутні експериментальні моделі проявлять себе в процесі загоєння чи лікування інфекцій: клітини закривали рану за 8 годин і менше. Також в наступних 3D-моделях клітини заразили грибком Candida albicans (може викликати серйозні інфекції у людей зі слабкою імунною системою або заячими губами) - як і очікувалося, патоген «вторгнувся» у модель, так само як це було б із реальною тканиною губи.
Насправді якщо вам здасться, що нова розробка допоможе «відростити» більші губи, то стаття вас розчарує - в першу чергу штучне вирощування клітин губ стане корисним для лікування руйнівних травм рухливих складок ротової порожнини.
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