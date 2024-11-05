Nvidia готується вийти на ринок процесорів для ПК, щоб конкурувати з Intel і AMD

Nvidia планує вийти на ринок споживчих процесорів із першим високопродуктивним CPU, який, за чутками, буде представлений у вересні 2025 року.

Цей крок стане офіційним дебютом Nvidia в сегменті споживчих процесорів. Новий чип, як повідомляється, буде заснований на архітектурі Arm і об'єднає відомі графічні технології Nvidia з інноваційною процесорною платформою для забезпечення високої продуктивності ПК.

Цей запуск є не просто новим продуктом для Nvidia, а й стратегічним зрушенням компанії, яка прагне об'єднати свій досвід у сфері GPU з передовими розробками CPU. Спочатку процесор буде орієнтований на високопродуктивні ПК, а більш широке розповсюдження може початися в березні 2026 року.

Вхід Nvidia на ринок процесорів може змінити конкурентний ландшафт, де зараз домінують Intel і AMD. Наразі Intel та AMD активно конкурують за лідерство, але з появою третього гравця ситуація може стати ще цікавішою, особливо в сегменті високопродуктивних рішень.