Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Учені знайшли спосіб змусити ракові клітини самознищуватися

12:22 05.11.2024 |

Новини IT

 

Дослідники розробили нову сполуку, здатну змусити ракові клітини самознищуватися. Ця сполука складається з двох білків, які вчені об'єднали разом.

Один із білків, BCL6, зазвичай сприяє розвитку раку крові, пригнічуючи гени, відповідальні за апоптоз - процес, за якого клітини ініціюють свою власну смерть. Однак, коли BCL6 був пов'язаний з іншим білком, CDK9, він активував гени апоптозу, що призвело до самознищення ракових клітин. Цей метод може стати революційним у лікуванні раку, оскільки дає змогу цілеспрямовано знищувати ракові клітини, не пошкоджуючи здорові.

Наразі вчені тестують нову сполуку на мишах з дифузною великоклітинною лімфомою, щоб оцінити її ефективність у живому організмі. Якщо результати будуть позитивними, це може призвести до значних проривів у галузі онкології.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3954
  0,1063
 0,26
EUR
 1
 45,1417
  0,1737
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0523  0,05 0,12 41,6892  0,06 0,15
EUR 44,7615  0,10 0,22 45,5173  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,02 0,05 41,4350  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес