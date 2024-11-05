Учені знайшли спосіб змусити ракові клітини самознищуватися

Дослідники розробили нову сполуку, здатну змусити ракові клітини самознищуватися. Ця сполука складається з двох білків, які вчені об'єднали разом.

Один із білків, BCL6, зазвичай сприяє розвитку раку крові, пригнічуючи гени, відповідальні за апоптоз - процес, за якого клітини ініціюють свою власну смерть. Однак, коли BCL6 був пов'язаний з іншим білком, CDK9, він активував гени апоптозу, що призвело до самознищення ракових клітин. Цей метод може стати революційним у лікуванні раку, оскільки дає змогу цілеспрямовано знищувати ракові клітини, не пошкоджуючи здорові.

Наразі вчені тестують нову сполуку на мишах з дифузною великоклітинною лімфомою, щоб оцінити її ефективність у живому організмі. Якщо результати будуть позитивними, це може призвести до значних проривів у галузі онкології.