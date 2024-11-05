Realme GT7 Pro: «доступний» флагман з підводною зйомкою, рекордною яскравістю дисплея та ціною від $505

Realme представила свій новий флагманський смартфон - Realme GT7 Pro. Пристрій на базі чипа Snapdragon 8 Elite вперше у світі пропонує режим підводної фотографії. Новинка також оснащена великою батареєю та одним із найяскравіших дисплеїв на ринку.





Характеристики Realme GT7 Pro

Realme GT7 Pro має 6,78-дюймовий дисплей Eco2 OLED Plus, розроблений компанією Samsung. Повідомляється, що це дисплей з найнижчим енергоспоживанням у галузі. Максимальна яскравість досягає 6000 ніт, що є новим рекордом. В дисплеї розмістився ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Процесор Snapdragon 8 Elite доповнений оперативною пам'яттю обсягом 12 або 16 ГБ, а також вбудованим сховищем UFS 4.0 місткістю 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ. Слот для карти пам'яті відсутній. Апарат захищений від впливу пилу та води та має сертифікацію IP68/69.

На задній панелі Realme GT7 Pro розташувалася потрійна камера. Вона має головний 50-мегапіксельний модуль на базі 1/,56-дюймового

сенсора Sony IMX906, який доповнений оптичною системою стабілізації зображення та об'єктивом з діафрагмою f/1.8. Також пропонується 50-мегапіксельний телефото модуль із сенсором Sony IMX882 (1/1,95-дюймовий) та OIS. Надширококутний модуль залишився тим самим, що був у моделі GT5 Pro - 8-мегапіксельний 1/4-дюймовий Sony IMX355. В круглому отворі дисплея розміщена 16-мегапіксельна фронтальна камера. Оскільки GT7 Pro має захист від води та пилу, Realme розробила спеціальний режим підводної фотографії, щоб використовувати телефон як екшн-камеру.

Батарея Realme GT7 Pro пропонує місткість 6500 мАг - це новий рекордний показник для смартфонів цього бренда. Вона підтримує швидку провідну зарядку SuperVOOC потужністю 120 Вт. Про бездротову зарядку не згадується. Смартфон має інфрачервоний порт, стерео динаміки, але роз'єм 3,5 мм для навушників відсутній.

Новинка працює під управлінням операційної системи Android 15 з фірмовою оболонкою Realme UI 6.0 та різноманітними функціями штучного інтелекту. Серед них - функції Sketch to Image, Motion Deblur та AI Snap Mode для покращення фотографій та редагування зображень, а також Game Super Resolution та Gaming Super Frame для покращення ігрового процесу.

Ціна

Ціна Realme GT7 Pro у Китаї починається з позначки $505/€465 за конфігурацію пам'яті 12/256 ГБ. Міжнародні продажі розпочнуться пізніше цього місяця. На вибір користувачів пропонуються кольори Mars Orange та Galaxy Grey, а також білий варіант, який буде ексклюзивним для Китаю.



