Intel визнала свої процесори Lunar Lake невдалими

Intel відмовляється від розвитку процесорів Lunar Lake для ноутбуків. Про це пише The Verge.

Компанія вважає своє рішення вбудувати фіксовану оперативну пам'ять в процесорному блоці помилковим. Майбутні покоління чипів Intel, такі як Panther Lake і Nova Lake, не матимуть вбудованої пам'яті.

Компанія рекламувала вбудовану пам'ять Lunar Lake як конкурентну перевагу, коли мова йшла про час автономної роботи ноутбука. Це зменшує енергоспоживання при передачі даних через систему на 40 відсотків.

"Це не найкращий спосіб ведення бізнесу, тому для нас Lunar Lake є одноразовим, - каже генеральний директор Intel Пет Гелсінгер. - Ми побудуємо наступні покоління більш традиційним способом, з пам'яттю поза пакетом".

Гелсінгер каже, що Lunar Lake мав бути скоріше експериментом, а не основою зусиль Intel у сфері ноутбуків. Lunar Lake спочатку був розроблений як нішевий продукт, але поява AI PC від різних виробників дозволила чипу стати масовим.

Зусилля Intel у сфері графічних процесорів зараз також розглядаються як невдалий експеримент. Гелсінгер каже, що зараз компанія зосереджена на спрощенні споживчих продуктів компанії, а спеціалізовані графічні процесори знаходяться лише на стадії розробки.