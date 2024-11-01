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Марк Твен
OpenAI додала в ChatGPT власний інтернет-пошуковик
10:00 01.11.2024 |
Компанія OpenAI запустила в ChatGPT власний інтернет-пошук, який обіцяє надавати швидкі, актуальні відповіді з посиланнями на відповідні джерела - те, що раніше вимагало відвідування пошукової системи, такої як Google чи Bing.
ChatGPT буде автоматично визначати, коли користувачу потрібен вебпошук, на основі його запитів. Але функцію можна буде також запустити вручну, натиснувши на іконку вебпошуку у полі вводу тексту.
Ця функція доступна на сайті chatgpt.com, а також у десктопних і мобільних додатках ChatGPT. Доступ до неї сьогодні надається користувачам платних підписок ChatGPT Plus, Team і тим, хто перебуває в списку очікування SearchGPT. Протягом наступних кількох тижнів вона буде доступна користувачам Enterprise та Education, а протягом наступних місяців - усім користувачам безплатного тарифу ChatGPT.
В OpenAI зазначають, що пошук правильних відповідей в інтернеті часто може зайняти багато часу, вимагаючи численних пошуків і сортування посилань. ChatGPT має спростити цей процес: чатботу можна буде поставити питання розмовною мовою, і він знайде відповідну інформацію на вебсторінках. Наступні запитання дозволять користувачам глибше зануритися в тему, а ШІ врахує контекст чату, щоб дати точніші відповіді.
Відповіді ChatGPT містять посилання на джерела, такі як статті новин і блоги, що полегшує подальше дослідження. Користувачі зможуть натиснути кнопку "Джерела", щоб переглянути бічну панель з посиланнями.
В OpenAI заявляють про тісну співпрацю з новинними організаціями та видавництвами по всьому світу, включаючи Associated Press, Axel Springer, Condé Nast, Financial Times і Reuters. Видавці можуть самі визначати, чи хочуть вони, щоб результати з їхніх вебсайтів показувалися у пошуку ChatGPT.
Сама пошукова модель базується на доопрацьованому GPT-4o, доповненому методами синтетичних даних, включаючи результати отримані через прев'ю моделі o1. Пошук ChatGPT використовує дані пошукової системи Bing, а також прямий контент від партнерів, щоб задовольнити запити користувачів.
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