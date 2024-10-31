Сидіння для унітазу TrueLoo зі штучним інтелектом, яке сканує відходи, стало одним з найкращих винаходів 2024 року

Компанія Toi Labs представила інноваційне сидіння для унітаза TrueLoo, яке номіноване на звання «Найкращі винаходи 2024 року» за версією TIME.

Цей пристрій зі штучним інтелектом здатний оптично сканувати ваші відходи, щоб виявляти зміни, які можуть вказувати на проблеми зі здоров'ям.

Сидіння виглядає як звичайне, легко встановлюється на унітаз і вже використовуються в понад 50 закладах для людей похилого віку.Зараз дані та сповіщення надходять безпосередньо медичному персоналу цих установ.

Власник компанії Toi Labs, Вік Кашьяп, порівнює TrueLoo з командою лікарів, які щодня спостерігають за вашим здоров'ям через унітаз.

У майбутньому планують випустити додаток для користувачів, щоб отримувати сповіщення безпосередньо на смартфон. Цей інноваційний пристрій може стати справжнім проривом у турботі про здоров'я, зокрема для літніх людей.