Google використовує штучний інтелект для написання 25% свого нового коду

Генеральний директор Google Сундар Пічаї заявив, що зараз понад 25% усього нового коду в компанії створюється за допомогою штучного інтелекту. Про це він повідомив під час звіту за третій квартал 2024 року, інформує Еntrepreneur.

Пічаї зазначив, що AI допомагає інженерам працювати швидше й ефективніше, адже код, створений AI, перевіряється та затверджується програмістами.

У третьому кварталі Google показав зростання доходів: виторг від пошукових запитів зріс на 12%, а Google Cloud - на 35% проти минулого року. Загальний дохід компанії досяг $88,27 млрд, що на 15% більше, ніж у третьому кварталі 2023 року.

Крім того, Google активно впроваджує штучний інтелект у нових країнах - цього тижня оновлення AI у пошуковій системі стануть доступними в понад 100 країнах, що дозволить щомісяця охоплювати більш як мільярд користувачів.