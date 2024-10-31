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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Екран 144 Гц, батарея 8850 мАг і потужні процесори Snapdragon: Xiaomi представила нові планшети Pad 7 та Pad 7 Pro
09:55 31.10.2024 |
Обидва пристрої оснащені 11,2-дюймовим сенсорним РК-екраном з роздільною здатністю 3200x2136 пікселів, співвідношенням сторін 3:2 і частотою оновлення 144 Гц. Максимальна яскравість дисплея досягає 800 ніт.
Pad 7 працює на чипсеті Snapdragon 7+ Gen 3, а Pad 7 Pro - на Snapdragon 8s Gen 3. Також із відмінностей - Pad 7 Pro має підтримку Wi-Fi 7, а звичайний Pad 7 - Wi-Fi 6. Обидва планшети мають батарею ємністю 8850 мАг, але Pad 7 підтримує зарядку до 45 Вт, тоді як Pro - до 67 Вт. Камери також різняться: Pad 7 оснащений 13-мегапіксельною задньою та 8-мегапіксельною фронтальною камерою, а Pro - 50-мегапіксельною задньою і 32-мегапіксельною фронтальною камерою. Обидві моделі підтримують безступеневу клавіатуру з регулюванням кута огляду 0 ~ 124°, яка має адаптивне підсвічування клавіш.
Pad 7 та Pad 7 Pro мають металевий корпус і працюють під управлінням HyperOS 2.0 на базі Android 15. Планшети доступні в конфігураціях 8/128 ГБ, 8/256 ГБ і 12/256 ГБ, а у Pro є версія 12/512 ГБ. Розміри пристроїв ідентичні: 251,22 x 173,42 x 6,18 мм, вага - 500 г. Планшети будуть доступні в чорному, зеленому і синьому кольорах. Вартість Pad 7 у Китаї починається від $280, а Pad 7 Pro - від $350.
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