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АНАЛІТИКА

Шлюб в «Дії» увійшов до списку найкращих винаходів світу за версією TIME

23:20 30.10.2024 |

Новини IT

Шлюб в «Дії» увійшов до списку найкращих винаходів світу за версією TIME

 

Щороку журнал TIME публікує власний топ винаходів, що змінюють світ - і цього разу в переліку двохсот найкращих відзначили й нашу «Дію».

Український застосунок цифрових послуг представлений в категорії «Застосунки та програмне забезпечення» - як винахід, що першим у світі запропонував повністю цифровий процес одруження.

У супутній до топу статті написали: «З вересня громадяни України можуть одружуватися у найнезвичайніший спосіб: через загальнодержавний додаток «Дія». Система проста, хоча й неромантична: один партнер робить пропозицію через додаток, а іншому надходить сповіщення. Якщо друга сторона відповість «так» протягом 14 днів, вони можуть одружитися під час відеодзвінка за присутності офіційного представника на платформі Webex».

«Це може звучати як суворий спосіб зізнатися в коханні, але він був розроблений, щоб допомогти багатьом українським парам, які фізично розлучилися через вторгнення Росії в Україну».

Станом на жовтень 2024 року через «Дію» одружилися 600+ пар, тоді як загалом подали заяви на шлюб 6700+ пар, а ще 1,3 млн українців освідчились одне одному в «цифрі».

«Це круте визнання нашого продукту. Цю нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo, а тепер у рейтингу - наша українська Дія», - написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Цікаво, що визнання до «Дії» прибуло якраз до святкувань: сьогодні сервіс звітував про 21 млн зареєстрованих користувачів.
За матеріалами: ITC.ua
 

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