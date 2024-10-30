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Nvidia «підхопила» звільнених фахівців Intel — і деякі отримають на 30% більшу платню
23:30 29.10.2024 |
Intel нині переживає одну з найбільших криз за свою 50-річну історію, яка змусила компанію анонсувати звільнення тисячі співробітників - деяких вже попутно перехопила Nvidia.
Повідомляється, що принаймні 30 звільнених ізраїльських співробітників Intel приєднаються до офісів Nvidia в Йокнеамі та Тель-Авіві вже у 2024 році - усі з досвідом роботи від 10-20 років. В їх числі: розробники програмного забезпечення для проєктування чипів, спеціалісти з апаратної архітектури та інженери з розробки основних процесорів.
При цьому їм запропонували вищі компенсаційні пакети: згідно з сайтом levels.fyi (через tech4gamers) платня молодших апаратних інженерів Nvidia стартує з приблизно $150 000 на рік ($12 600 на місяць), що на 33% більше середньої стартової платні в Intel. Так само Nvidia запропонує щорічний пакет опціонів на акції вартістю $15 000, тоді як апаратні інженери Intel отримують пакет у $5 200.
Більшість співробітників приєдналися до Nvidia в останні місяці - зі значним сплеском саме у жовтні. Деякі також йдуть працювати в Apple, Amazon і дочірню компанію Intel Mobileye, дещо менший відсоток - у Google, Microsoft і Huawei.
Криза в Intel, окрім звільнень, змусила компанію задуматись про відокремлення виробництва мікросхем та відділу з проєктування, а також призупинення будівництва деяких заводів. Ходили чутки й про поглинання зі сторони Qualcomm. Зазначимо, що ще у 2020 році ринкова вартість Intel сягала $290 млрд, а цього року акції компанії впали на катастрофічні 60%.
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