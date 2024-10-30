Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Nvidia «підхопила» звільнених фахівців Intel — і деякі отримають на 30% більшу платню

23:30 29.10.2024 |

Новини IT

 

Intel нині переживає одну з найбільших криз за свою 50-річну історію, яка змусила компанію анонсувати звільнення тисячі співробітників - деяких вже попутно перехопила Nvidia.

Повідомляється, що принаймні 30 звільнених ізраїльських співробітників Intel приєднаються до офісів Nvidia в Йокнеамі та Тель-Авіві вже у 2024 році - усі з досвідом роботи від 10-20 років. В їх числі: розробники програмного забезпечення для проєктування чипів, спеціалісти з апаратної архітектури та інженери з розробки основних процесорів.

При цьому їм запропонували вищі компенсаційні пакети: згідно з сайтом levels.fyi (через tech4gamers) платня молодших апаратних інженерів Nvidia стартує з приблизно $150 000 на рік ($12 600 на місяць), що на 33% більше середньої стартової платні в Intel. Так само Nvidia запропонує щорічний пакет опціонів на акції вартістю $15 000, тоді як апаратні інженери Intel отримують пакет у $5 200.

Більшість співробітників приєдналися до Nvidia в останні місяці - зі значним сплеском саме у жовтні. Деякі також йдуть працювати в Apple, Amazon і дочірню компанію Intel Mobileye, дещо менший відсоток - у Google, Microsoft і Huawei.

Криза в Intel, окрім звільнень, змусила компанію задуматись про відокремлення виробництва мікросхем та відділу з проєктування, а також призупинення будівництва деяких заводів. Ходили чутки й про поглинання зі сторони Qualcomm. Зазначимо, що ще у 2020 році ринкова вартість Intel сягала $290 млрд, а цього року акції компанії впали на катастрофічні 60%.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: NVIDIA, Intel
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3798
  0,0506
 0,12
EUR
 1
 44,6074
  0,0901
 0,20

Курс обміну валют на вчора, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0370  0,07 0,18 41,6604  0,08 0,19
EUR 44,5359  0,09 0,20 45,2378  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3950  0,07 0,16 41,4150  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес