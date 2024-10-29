ШI-модель Meta даватиме відповіді на основі матеріалів Reuters

Чат-бот Meta зможе використовувати новини з сайту Reuters, щоб давати відповіді користувачам. Обидві компанії підписали угоду про співпрацю, повідомляє Axios.

Починаючи з п'ятниці, 25 жовтня 2024-го, користувачі у США можуть звертатися до чат-бота Meta з запитаннями про останні новини та події, а ШІ компанії зможе надавати відповіді на основі новин Reuters. Доступ до чат-бота можна отримати через функції пошуку та в повідомленнях Facebook, Instagram, WhatsApp та Messenger.

"Хоча більшість людей використовують Meta AI для виконання творчих завдань, глибокого занурення у нові теми або отримання допомоги, це партнерство допоможе забезпечити більш корисний досвід для тих, хто шукає інформацію про поточні події", - заявили представники компанії.

Коли штучний інтелект використовуватиме інформацію з сайту Reuters, він надаватиме посилання на оригінальні статті. Водночас саме видання отримуватиме компенсацію за надання доступу до своїх матеріалів.

Джерела не повідомляють, чи угода між Meta та Reuters дозволить використовувати новини з сайту для тренування великої мовної моделі Llama. Представники компанії у коментарі не дали відповідь на це питання і лиш зазначили, що ця співпраця дозволить користувачам отримувати кориснішу інформацію про важливі події.