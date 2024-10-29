Фінансові новини
- |
- 29.10.24
- |
- 13:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ШI-модель Meta даватиме відповіді на основі матеріалів Reuters
13:08 29.10.2024 |
Чат-бот Meta зможе використовувати новини з сайту Reuters, щоб давати відповіді користувачам. Обидві компанії підписали угоду про співпрацю, повідомляє Axios.
Починаючи з п'ятниці, 25 жовтня 2024-го, користувачі у США можуть звертатися до чат-бота Meta з запитаннями про останні новини та події, а ШІ компанії зможе надавати відповіді на основі новин Reuters. Доступ до чат-бота можна отримати через функції пошуку та в повідомленнях Facebook, Instagram, WhatsApp та Messenger.
"Хоча більшість людей використовують Meta AI для виконання творчих завдань, глибокого занурення у нові теми або отримання допомоги, це партнерство допоможе забезпечити більш корисний досвід для тих, хто шукає інформацію про поточні події", - заявили представники компанії.
Коли штучний інтелект використовуватиме інформацію з сайту Reuters, він надаватиме посилання на оригінальні статті. Водночас саме видання отримуватиме компенсацію за надання доступу до своїх матеріалів.
Джерела не повідомляють, чи угода між Meta та Reuters дозволить використовувати новини з сайту для тренування великої мовної моделі Llama. Представники компанії у коментарі не дали відповідь на це питання і лиш зазначили, що ця співпраця дозволить користувачам отримувати кориснішу інформацію про важливі події.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія анонсувала новий пакет допомоги Україні на €500 млн
|Японія виділить Україні $3,08 млрд у рамках $50 млрд ініціативи G7 за рахунок заморожених коштів РФ
|Північна Європа зацікавлена вкладати в оборонну промисловість України – заява саміту
|Хорватія та ФРН організують поставку Україні 60 танків і БМП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ШI-модель Meta даватиме відповіді на основі матеріалів Reuters
|iPhone 16 заборонили в Індонезії: Apple не виконала певні умови
|Ютубер Mental Outlaw оскаржив злом китайськими вченими криптоалгоритмів
|Електрошокер для бактерій: вчені розробили медичний пластир, який струмом знищує небезпечні мікроби
|Якість відео в Instagram залежить від того, скільки переглядів воно збирає
|Не тільки Google і Samsung: інші виробники смартфонів також зможуть оновлювати свої пристрої протягом 7 років
|Більше потужності, штучного інтелекту та краща енергоефективність: Samsung представила новий чип Exynos 1580
Бізнес
|Google Photos помітить зображення, створені ШІ
|Доходи половини найбільших ІТ-компаній в Україні торік зменшились. Серед причин - виведення бізнесу та виїзд фахівців
|Google запускає технологію SynthID Text для маркування згенерованого ШІ тексту
|Користувачі iPhone в ЄС тепер можуть видаляти iOS App Store
|ЄС оштрафував LinkedIn у 334 мільйони доларів за порушення правил захисту даних
|Microsoft покращила швидкість оновлень Windows 11
|В Україні дозволять використовувати технологію Wi-Fi 6E