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АНАЛІТИКА

Якість відео в Instagram залежить від того, скільки переглядів воно збирає

14:41 28.10.2024 |

Новини IT

 

Голова Instagram Адам Моссері під час сесії питань та відповідей розповів, що якість завантажених на платформу відео залежить від того, наскільки вони популярні. Чим менше переглядів збирає відео, тим гіршою стає його якість.

Моссері пояснює, що втрата якості не є критичною, і якщо відео знову набуває популярності серед глядачів, то його якість підвищують.

"Загалом, ми хочемо показати настільки якісне відео, наскільки ми можемо... Але якщо щось довго не дивляться - адже переважна більшість переглядів припадає на початок - ми перейдемо до відео нижчої якості. А потім, якщо його знову переглядають багато разів, ми повторно покажемо відео вищої якості", - розповів Моссері.

Пізніше у Threads відповідаючи на питання, чи має така система вплив на менших авторів, він написав, що якість відео більше значить для самих авторів, аніж для глядачів.

"Це правильне занепокоєння, але на практиці воно, здається, не має великого значення, оскільки зміна якості не така вже й велика, і те, чи взаємодіють люди з відео, більше залежить від змісту відео, ніж від якості. Якість, здається, набагато важливіша для автора, який, швидше за все, видалить відео, якщо воно має поганий вигляд, ніж для його глядачів", - пояснює голова Instagram.

У 2023 році Meta повідомила, що задля збереження обчислювальних ресурсів для меншої кількості найпопулярніших відео, дає новим відео найпростіше кодування. Коли воно набирає достатню кількість переглядів, кодування змінюється на більш надійне. А коли воно стає популярним, Meta застосовує найсучасніше кодування, щоб ще більше покращити якість. Така система працює як в Instagram, так і в Facebook.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Meta
 

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