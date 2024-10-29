Не тільки Google і Samsung: інші виробники смартфонів також зможуть оновлювати свої пристрої протягом 7 років

Google і Samsung першими серед виробників Android-смартфонів почали пропонувати 7 великих оновлень операційної системи. Google представила програму Longevity GRF, яка дає змогу виробникам чипсетів, таким як Qualcomm, підтримувати свої платформи з оновленнями Android до 7 років. Це дасть змогу іншим виробникам смартфонів підтримувати свої пристрої так само довго, як Google і Samsung.

Програма GRF (Google Requirements Freeze), запущена у 2020 році, вже дозволяла підтримувати оновлення Android протягом 3 років, заморожуючи вимоги до програмного забезпечення постачальників. Це знижувало витрати на інженерні роботи та спрощувало процес оновлення.

Тепер Longevity GRF розширює цей термін до 7 років, що означає, що пристрої з чипсетами, які підтримують цю програму, зможуть отримувати оновлення Android протягом 7 версій ОС. Однак виробники пристроїв повинні будуть оновлювати версію ядра Linux кожні 3 роки, щоб відповідати вимогам безпеки Google.

Першим чипсетом, що підтримує Longevity GRF, став нещодавно анонсований Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Програма спрямована на те, щоб більше виробників могли пропонувати тривалу підтримку своїх пристроїв, як це роблять Google і Samsung. Однак, це також може обмежити підтримку нових апаратних функцій, доданих у нові версії Android.