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АНАЛІТИКА

Не тільки Google і Samsung: інші виробники смартфонів також зможуть оновлювати свої пристрої протягом 7 років

14:03 28.10.2024 |

Новини IT

Не тільки Google і Samsung: інші виробники смартфонів також зможуть оновлювати свої пристрої протягом 7 років

 

Google і Samsung першими серед виробників Android-смартфонів почали пропонувати 7 великих оновлень операційної системи. Google представила програму Longevity GRF, яка дає змогу виробникам чипсетів, таким як Qualcomm, підтримувати свої платформи з оновленнями Android до 7 років. Це дасть змогу іншим виробникам смартфонів підтримувати свої пристрої так само довго, як Google і Samsung.

Програма GRF (Google Requirements Freeze), запущена у 2020 році, вже дозволяла підтримувати оновлення Android протягом 3 років, заморожуючи вимоги до програмного забезпечення постачальників. Це знижувало витрати на інженерні роботи та спрощувало процес оновлення.

Тепер Longevity GRF розширює цей термін до 7 років, що означає, що пристрої з чипсетами, які підтримують цю програму, зможуть отримувати оновлення Android протягом 7 версій ОС. Однак виробники пристроїв повинні будуть оновлювати версію ядра Linux кожні 3 роки, щоб відповідати вимогам безпеки Google.

Першим чипсетом, що підтримує Longevity GRF, став нещодавно анонсований Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Програма спрямована на те, щоб більше виробників могли пропонувати тривалу підтримку своїх пристроїв, як це роблять Google і Samsung. Однак, це також може обмежити підтримку нових апаратних функцій, доданих у нові версії Android.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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