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АНАЛІТИКА

Більше потужності, штучного інтелекту та краща енергоефективність: Samsung представила новий чип Exynos 1580

11:14 28.10.2024 |

Новини IT

 

Хоча Samsung зіткнулася з проблемами виробництва флагманського чипа Exynos 2500, з випуском чипів для смартфонів середнього сегмента компанія, схоже, проблем не відчуває, оскільки вже анонсувала новий процесор Exynos 1580, призначений для смартфона Galaxy A56 і деяких інших моделей.

Цей чип середнього класу виконаний за 4-нм техпроцесом EUV FinFET і оснащений трикластерним процесором з одним ядром Cortex-A720 на частоті 2.9 ГГц, трьома ядрами A720 на 2.6 ГГц і чотирма ядрами A520 на 1.95 ГГц. Графічний процесор Xclipse 540 і покращений AI-движок із продуктивністю до 14.7 трильйонів операцій на секунду забезпечують високу ефективність і плавність роботи.

Exynos 1580 підтримує пам'ять LPDDR5, дисплеї з роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення 144 Гц, а також камери з роздільною здатністю до 200 МП і запис відео в 4K за 60 кадрів на секунду. Чип також оснащений модулями Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 і 5G.

Покращені можливості NPU і GPU забезпечують на 37% кращу продуктивність порівняно з попередником Exynos 1480, а також поліпшене шумопоглинання і якість фотографій в умовах низької освітленості. Очікується, що Galaxy A56 із цим чипом вийде на початку наступного року.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Samsung
 

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