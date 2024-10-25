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Процесори Intel Core Ultra 9 285K, 7 265K та 5 245K доступні в Україні за ₴16 800–₴29 300

23:02 25.10.2024 |

Новини IT

Процесори Intel Core Ultra 9 285K, 7 265K та 5 245K доступні в Україні за &#8372;16 800–&#8372;29 300
 

У продажу з'явилися десктопні процесори Intel Arrow Lake-S, оглядачі підготували перші тести чипів Core Ultra 9 285K, Ultra 7 265K and Ultra 5 245K.

Нові процесори - перші за останні роки, які не підтримують Hyperthreading у всьому модельному ряді. Вони демонструють продуктивність в тестах на рівні попереднього поколінні та дещо відстають в іграх, попри оптимізації. До того ж для створення системи на них знадобиться нова материнська плата з Socket 1851 та пам'ять DDR5. Проте нові настільні Intel Core Ultra надзвичайно енергоефективні та випереджають за цим показником конкурентів Intel та AMD.

Intel Core Ultra 9 285K

Флагманський процесор складається з 24 ядер (8 продуктивних 3,7-5,6 ГГц та 16 ефективних 3,2-4,6 ГГц) і споживає 125-250 Вт. За загальною продуктивністю в іграх з відеокартою NVIDIA RTX 4090 4K процесор відстає або знаходиться на рівні Intel Core i7-14700 та AMD Ryzen 9 9900X / 5 9900X, але продуктивність може бути значно нижчою залежно від гри та роздільної здатності та подекуди поступатися навіть Ryzen 7 5800X3D та Core i5-14600. Згідно з E-katalog, українські магазини пропонують процесор за ~₴29 300.

Intel Core Ultra 7 265K

Процесор має 20 ядер (8P 3,9-5,6 ГГц та 12E 3,3-4,6 ГГц) та таке ж споживання. В іграх з RTX 4090 4K процесор у середньому йде на рівні Intel Core i5-14600 та AMD Ryzen 7 5800X3D, але, знову ж, продуктивність може бути нижчою. В Україні він наразі доступний за ~₴21 100.

Intel Core Ultra 5 245K

Молодший чип отримав 14 ядер (6P 3,9-5,2 ГГц та 8E 4,2-5,2 ГГц) та 125-159 Вт. В іграх з RTX 4090 процесор підтримує середній рівень Intel Core i5-13600 та AMD Ryzen 7700-7900 з відповідною варіативністю. Цінники в магазинах виставлені на ~₴16 800.

ПроцесорUltra 9 285KUltra 7 265KUltra 7 265KFUltra 5 245KUltra 5 245KF
Кількість ядер24 (8P + 16E)20 (8P + 12E)20 (8P + 12E)14 (6P + 8E)14 (6P + 8E)
Частота P-Core3,7–5,5 ГГц3,9–5,5 ГГц3,9–5,5 ГГц3,9–5,2 ГГц3,9–5,2 ГГц
Частота E-Core3,2–4,6 ГГц3,3–4,6 ГГц3,3–4,6 ГГц4,2–5,2 ГГц4,2–5,2 ГГц
Turbo Boost Max 3.05,6 ГГц5,6 ГГц5,6 ГГц5,2 ГГц5,2 ГГц
Загальний L2 кеш40 МБ36 МБ36 МБ26 МБ26 МБ
L3 кеш36 МБ30 МБ30 МБ24 МБ24 МБ
Графіка4 Xe 2 ГГц4 Xe 2 ГГц4 Xe 2 ГГц4 Xe 1,9 ГГц4 Xe 1,9 ГГц
PL1–PL2125–250 Вт125–250 Вт125–250 Вт125–159 Вт125–159 Вт
Рекомендована ціна$589$394$379$309$294


Тести 4K

Процесори Intel Core Ultra 9 285K, 7 265K та 5 245K доступні в Україні за &#8372;16 800–&#8372;29 300

 
Процесори Intel Core Ultra 9 285K, 7 265K та 5 245K доступні в Україні за &#8372;16 800–&#8372;29 300
 

Тести 1440p

Процесори Intel Core Ultra 9 285K, 7 265K та 5 245K доступні в Україні за &#8372;16 800–&#8372;29 300

 
Процесори Intel Core Ultra 9 285K, 7 265K та 5 245K доступні в Україні за &#8372;16 800–&#8372;29 300
 

Тести 1080p

Процесори Intel Core Ultra 9 285K, 7 265K та 5 245K доступні в Україні за &#8372;16 800–&#8372;29 300

 

Процесори Intel Core Ultra 9 285K, 7 265K та 5 245K доступні в Україні за &#8372;16 800–&#8372;29 300

 

Висновок

Процесори для настільних ПК Intel Core Ultra 200K важко назвати оптимальним вибором та рекомендувати. Вони не мають «кілер-фіч» порівняно з попередніми поколіннями чипів Intel або конкурентів з AMD. Продуктивність не вражає та не робить жодного кроку вперед, енергоефективність менша, але не фантастична, до того ж це не завжди важливо у випадку стаціонарних комп'ютерів. Витрати на нову материнську плату виправдовують хіба що збирання нової системи, але не заміну порівняної наявної. Єдиною перевагою такої системи здається наявність 20 ліній PCIe 5.0.
За матеріалами: ITC.ua
 

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