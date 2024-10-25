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Процесори Intel Core Ultra 9 285K, 7 265K та 5 245K доступні в Україні за ₴16 800–₴29 300
23:02 25.10.2024 |
У продажу з'явилися десктопні процесори Intel Arrow Lake-S, оглядачі підготували перші тести чипів Core Ultra 9 285K, Ultra 7 265K and Ultra 5 245K.
Нові процесори - перші за останні роки, які не підтримують Hyperthreading у всьому модельному ряді. Вони демонструють продуктивність в тестах на рівні попереднього поколінні та дещо відстають в іграх, попри оптимізації. До того ж для створення системи на них знадобиться нова материнська плата з Socket 1851 та пам'ять DDR5. Проте нові настільні Intel Core Ultra надзвичайно енергоефективні та випереджають за цим показником конкурентів Intel та AMD.
Intel Core Ultra 9 285K
Флагманський процесор складається з 24 ядер (8 продуктивних 3,7-5,6 ГГц та 16 ефективних 3,2-4,6 ГГц) і споживає 125-250 Вт. За загальною продуктивністю в іграх з відеокартою NVIDIA RTX 4090 4K процесор відстає або знаходиться на рівні Intel Core i7-14700 та AMD Ryzen 9 9900X / 5 9900X, але продуктивність може бути значно нижчою залежно від гри та роздільної здатності та подекуди поступатися навіть Ryzen 7 5800X3D та Core i5-14600. Згідно з E-katalog, українські магазини пропонують процесор за ~₴29 300.
Intel Core Ultra 7 265K
Процесор має 20 ядер (8P 3,9-5,6 ГГц та 12E 3,3-4,6 ГГц) та таке ж споживання. В іграх з RTX 4090 4K процесор у середньому йде на рівні Intel Core i5-14600 та AMD Ryzen 7 5800X3D, але, знову ж, продуктивність може бути нижчою. В Україні він наразі доступний за ~₴21 100.
Intel Core Ultra 5 245K
Молодший чип отримав 14 ядер (6P 3,9-5,2 ГГц та 8E 4,2-5,2 ГГц) та 125-159 Вт. В іграх з RTX 4090 процесор підтримує середній рівень Intel Core i5-13600 та AMD Ryzen 7700-7900 з відповідною варіативністю. Цінники в магазинах виставлені на ~₴16 800.
|Процесор
|Ultra 9 285K
|Ultra 7 265K
|Ultra 7 265KF
|Ultra 5 245K
|Ultra 5 245KF
|Кількість ядер
|24 (8P + 16E)
|20 (8P + 12E)
|20 (8P + 12E)
|14 (6P + 8E)
|14 (6P + 8E)
|Частота P-Core
|3,7–5,5 ГГц
|3,9–5,5 ГГц
|3,9–5,5 ГГц
|3,9–5,2 ГГц
|3,9–5,2 ГГц
|Частота E-Core
|3,2–4,6 ГГц
|3,3–4,6 ГГц
|3,3–4,6 ГГц
|4,2–5,2 ГГц
|4,2–5,2 ГГц
|Turbo Boost Max 3.0
|5,6 ГГц
|5,6 ГГц
|5,6 ГГц
|5,2 ГГц
|5,2 ГГц
|Загальний L2 кеш
|40 МБ
|36 МБ
|36 МБ
|26 МБ
|26 МБ
|L3 кеш
|36 МБ
|30 МБ
|30 МБ
|24 МБ
|24 МБ
|Графіка
|4 Xe 2 ГГц
|4 Xe 2 ГГц
|4 Xe 2 ГГц
|4 Xe 1,9 ГГц
|4 Xe 1,9 ГГц
|PL1–PL2
|125–250 Вт
|125–250 Вт
|125–250 Вт
|125–159 Вт
|125–159 Вт
|Рекомендована ціна
|$589
|$394
|$379
|$309
|$294
Тести 4K
Тести 1440p
Тести 1080p
Висновок
Процесори для настільних ПК Intel Core Ultra 200K важко назвати оптимальним вибором та рекомендувати. Вони не мають «кілер-фіч» порівняно з попередніми поколіннями чипів Intel або конкурентів з AMD. Продуктивність не вражає та не робить жодного кроку вперед, енергоефективність менша, але не фантастична, до того ж це не завжди важливо у випадку стаціонарних комп'ютерів. Витрати на нову материнську плату виправдовують хіба що збирання нової системи, але не заміну порівняної наявної. Єдиною перевагою такої системи здається наявність 20 ліній PCIe 5.0.
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