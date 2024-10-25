Процесори Intel Core Ultra 9 285K, 7 265K та 5 245K доступні в Україні за ₴16 800–₴29 300

У продажу з'явилися десктопні процесори Intel Arrow Lake-S, оглядачі підготували перші тести чипів Core Ultra 9 285K, Ultra 7 265K and Ultra 5 245K.

Нові процесори - перші за останні роки, які не підтримують Hyperthreading у всьому модельному ряді. Вони демонструють продуктивність в тестах на рівні попереднього поколінні та дещо відстають в іграх, попри оптимізації. До того ж для створення системи на них знадобиться нова материнська плата з Socket 1851 та пам'ять DDR5. Проте нові настільні Intel Core Ultra надзвичайно енергоефективні та випереджають за цим показником конкурентів Intel та AMD.

Intel Core Ultra 9 285K

Флагманський процесор складається з 24 ядер (8 продуктивних 3,7-5,6 ГГц та 16 ефективних 3,2-4,6 ГГц) і споживає 125-250 Вт. За загальною продуктивністю в іграх з відеокартою NVIDIA RTX 4090 4K процесор відстає або знаходиться на рівні Intel Core i7-14700 та AMD Ryzen 9 9900X / 5 9900X, але продуктивність може бути значно нижчою залежно від гри та роздільної здатності та подекуди поступатися навіть Ryzen 7 5800X3D та Core i5-14600. Згідно з E-katalog, українські магазини пропонують процесор за ~₴29 300.

Intel Core Ultra 7 265K

Процесор має 20 ядер (8P 3,9-5,6 ГГц та 12E 3,3-4,6 ГГц) та таке ж споживання. В іграх з RTX 4090 4K процесор у середньому йде на рівні Intel Core i5-14600 та AMD Ryzen 7 5800X3D, але, знову ж, продуктивність може бути нижчою. В Україні він наразі доступний за ~₴21 100.

Intel Core Ultra 5 245K

Молодший чип отримав 14 ядер (6P 3,9-5,2 ГГц та 8E 4,2-5,2 ГГц) та 125-159 Вт. В іграх з RTX 4090 процесор підтримує середній рівень Intel Core i5-13600 та AMD Ryzen 7700-7900 з відповідною варіативністю. Цінники в магазинах виставлені на ~₴16 800.

Процесор Ultra 9 285K Ultra 7 265K Ultra 7 265KF Ultra 5 245K Ultra 5 245KF Кількість ядер 24 (8P + 16E) 20 (8P + 12E) 20 (8P + 12E) 14 (6P + 8E) 14 (6P + 8E) Частота P-Core 3,7–5,5 ГГц 3,9–5,5 ГГц 3,9–5,5 ГГц 3,9–5,2 ГГц 3,9–5,2 ГГц Частота E-Core 3,2–4,6 ГГц 3,3–4,6 ГГц 3,3–4,6 ГГц 4,2–5,2 ГГц 4,2–5,2 ГГц Turbo Boost Max 3.0 5,6 ГГц 5,6 ГГц 5,6 ГГц 5,2 ГГц 5,2 ГГц Загальний L2 кеш 40 МБ 36 МБ 36 МБ 26 МБ 26 МБ L3 кеш 36 МБ 30 МБ 30 МБ 24 МБ 24 МБ Графіка 4 Xe 2 ГГц 4 Xe 2 ГГц 4 Xe 2 ГГц 4 Xe 1,9 ГГц 4 Xe 1,9 ГГц PL1–PL2 125–250 Вт 125–250 Вт 125–250 Вт 125–159 Вт 125–159 Вт Рекомендована ціна $589 $394 $379 $309 $294





Тести 4K

Тести 1440p

Тести 1080p

Висновок

Процесори для настільних ПК Intel Core Ultra 200K важко назвати оптимальним вибором та рекомендувати. Вони не мають «кілер-фіч» порівняно з попередніми поколіннями чипів Intel або конкурентів з AMD. Продуктивність не вражає та не робить жодного кроку вперед, енергоефективність менша, але не фантастична, до того ж це не завжди важливо у випадку стаціонарних комп'ютерів. Витрати на нову материнську плату виправдовують хіба що збирання нової системи, але не заміну порівняної наявної. Єдиною перевагою такої системи здається наявність 20 ліній PCIe 5.0.