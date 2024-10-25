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Google Photos помітить зображення, створені ШІ
16:52 25.10.2024 |
Google Photos незабаром зможе показувати зображення, створені штучним інтелектом, щоб допомогти користувачам їх ідентифікувати.
Компанія активно розробляє інструменти для виявлення дезінформації, пов'язаної зі штучним інтелектом, зокрема новий інструмент SynthID Text, який ставить водяний знак на текст, створений ШІ. Цей інструмент наразі доступний для тестування розробникам, але поки що не відомо, чи буде він доступний широкому загалу.
Система надасть спеціальний розділ, який інформуватиме про те, що зображення було створене ШІ. Також у метаданих буде вказано, як саме було змінено зображення і який інструмент для цього використовувався.
Нова функція була помічена у версії 7.3 програми Google Photos. Однак на момент тестування у версії 7.4.0.687342855 ця опція ще не з'явилася, що може свідчити про оновлення на серверному рівні. Google планує, що така інформація з'явиться для зображень, відредагованих за допомогою Magic Editor, Magic Eraser та інших інструментів на базі ШІ.
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