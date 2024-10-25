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Microsoft покращила швидкість оновлень Windows 11
23:55 24.10.2024 |
Microsoft зробила оновлення Windows 11 швидшими в останній версії 24H2, яку компанія почала масово розгортати у вересні 2024 року, пише The Verge.
Внаслідок цих змін, щомісячні оновлення безпеки та інші зміни у системі повинні встановлюватися значно швидше. Microsoft також попрацювала над паралельною обробкою компонентів, масштабованим використанням системної оперативної пам'яті та оптимізованим кешем для оновлення компонентів.
Встановлення подальших оновлень Windows 11 відбуватиметься на 45% швидше та використовуватиме на 25% менше потужностей центрального процесора, ніж раніше. Також на 40% зменшиться час перезапуску комп'ютера.
На додачу до цих змін, компанія також зменшила розмір оновлень з новими функціями Windows 11 до близько 200 МБ. Microsoft змогла досягти такого результату завдяки тому, що вимкнула примусове завантаження вбудованих програм, якщо вони вже оновленні до останньої версії.
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