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Вчені вперше в історії повністю повернули зір пацієнтам за допомогою імпланта
09:25 24.10.2024 |
Компанія Science Corporation, заснована співзасновником Neuralink Максом Ходаком (Max Hodak), оголосила про попередні результати клінічних випробувань свого імплантату сітківки Prima.
Цей імплантат, розроблений для пацієнтів з атрофічною сухою віковою макулярною дегенерацією (AMD), являє собою мініатюрний бездротовий субретинальний пристрій, що працює в парі з кишеньковим комп'ютером і окулярами. У випробуваннях взяли участь 38 пацієнтів з географічною атрофією (GA), і результати показали, що Prima відновлює "в реальній формі" зір у пацієнтів, які втратили центральне поле зору.
Це дало їм змогу виконувати завдання з високою гостротою зору, як-от читання і розпізнавання облич. Пацієнти змогли читати з клінічно значущим поліпшенням, включно зі здатністю розпізнавати букви. Доктор Франк Хольц (Dr. Frank Holz), науковий координатор дослідження PRIMAvera, зазначив, що це перший випадок відновлення реального зору у пацієнтів з AMD. Макс Ходак додав, що це важливий поворотний момент для галузі та що компанія планує вивести цю технологію на ринок у найближчі роки.
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