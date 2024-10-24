Вчені вперше в історії повністю повернули зір пацієнтам за допомогою імпланта

Компанія Science Corporation, заснована співзасновником Neuralink Максом Ходаком (Max Hodak), оголосила про попередні результати клінічних випробувань свого імплантату сітківки Prima.

Цей імплантат, розроблений для пацієнтів з атрофічною сухою віковою макулярною дегенерацією (AMD), являє собою мініатюрний бездротовий субретинальний пристрій, що працює в парі з кишеньковим комп'ютером і окулярами. У випробуваннях взяли участь 38 пацієнтів з географічною атрофією (GA), і результати показали, що Prima відновлює "в реальній формі" зір у пацієнтів, які втратили центральне поле зору.

Це дало їм змогу виконувати завдання з високою гостротою зору, як-от читання і розпізнавання облич. Пацієнти змогли читати з клінічно значущим поліпшенням, включно зі здатністю розпізнавати букви. Доктор Франк Хольц (Dr. Frank Holz), науковий координатор дослідження PRIMAvera, зазначив, що це перший випадок відновлення реального зору у пацієнтів з AMD. Макс Ходак додав, що це важливий поворотний момент для галузі та що компанія планує вивести цю технологію на ринок у найближчі роки.