Arm хоче скасувати ліцензію Qualcomm на виробництво чипів

Arm Holdings може скасувати ліцензію Qualcomm на виробництво чипів на архітектурі ARM. Виробник мікросхем отримав 60-денне попередження про скасування угоди, повідомляє Bloomberg.

Цей крок є наслідком юридичної боротьби, яка розпочалася у 2022 році, коли Arm подала до суду на Qualcomm за порушення контракту та порушення прав на торгівельну марку. Цей конфлікт потенційно загрожує потрясти ринок смартфонів та ПК та порушити фінансову та операційну діяльність обох компаній.

Зараз Qualcomm продає сотні мільйонів процесорів для Android смартфонів на базі архітектури ARM. Ці чипи складають більшу частину $39 мільярдного доходу американської компанії. Якщо скасування набуде чинності, виробнику чипів доведеться припинити продаж продуктів або ж зіткнутися з позовами з відшкодування збитків.

Представники Arm відмовилися від коментарів. Представник Qualcomm заявив, що британська компанія намагається "витіснити давнього партнера".

"[Це] виглядає як спроба зірвати юридичний процес, і її вимога про розірвання угоди є абсолютно безпідставною. Ми впевнені, що права Qualcomm за угодою з Arm будуть підтверджені", - йдеться в заяві, надісланій електронною поштою.

Юридична боротьба між компаніями розпочалася після того, як Qualcomm у 2021 році придбала стартап з розробки чипів Nuvia. Робота Nuvia стала основою для чипів Snapdragon X, які використовуються практично у всіх ноутбуках з ШІ можливостями, також відомими як комп'ютери Copilot+. Дизайн Nuvia під назвою Oryon також почали використовувати й в процесорах Snapdragon для смартфонів. Британська компанія каже, що це порушує угоду та вимагає знищити попередні напрацювання Nuvia, які були створені до придбання.

Серед іншого, конфлікт між обома компаніями розпочався зі зміною керівництва та пріоритетів. Виробник чипів Snapdragon має за ціль відійти від використання дизайну Arm на користь власних розробок, однак поки що здійснити таку зміну всередині компанії неможливо.

Водночас розробник архітектури хоче пропонувати виробникам мікросхем більш довершені дизайни чипів, а головна виконавча директорка Arm Рене Хаас вірить, що компанія має отримати більшу нагороду за свою роботу.