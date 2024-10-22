Учені відновили зір мавпі за допомогою стовбурових клітин людини

Група вчених змогла відновити зір мавпі, використовуючи стовбурові клітини людини для усунення отвору в сітківці.

Дослідження, опубліковане в журналі Stem Cell Reports, описує, як вчені створили пластир зі стовбурових клітин і використовували його для лікування макулярного отвору в оці мавпи. Макулярні отвори - це рідкісний стан, за якого в центрі сітківки утворюється отвір, що призводить до погіршення центрального зору та різкості фокуса.

Традиційні методи лікування включають переміщення частини зовнішньої сітківки до центру, що спричиняє сліпі зони в периферичному зорі. Однак новий метод із використанням стовбурових клітин дає змогу уникнути цих проблем.

Поки що процес був успішний тільки на мавпах, але подальші дослідження і клінічні випробування на людях можуть призвести до успішного застосування цього методу і в інших місцях. Це відкриття є значним кроком уперед у галузі трансплантації сітківки та відновлення зору.