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АНАЛІТИКА

У Google Play тепер допускається необмежена кількість одночасно завантажуваних додатків

13:57 22.10.2024 |

Новини IT

 

Google Play значно поліпшив процес встановлення застосунків, дозволивши користувачам оновлювати та завантажувати необмежену кількість застосунків одночасно.

Раніше користувачі могли оновлювати або завантажувати тільки 3 додатки одночасно, але тепер це обмеження знято. Нова функція була помічена на пристрої Pixel 9 Pro XL з версією Google Play 43.1.19, хоча поки що вона доступна не всім користувачам. Це нововведення особливо корисне для тих, хто налаштовує новий пристрій або завантажує безліч застосунків одночасно.




Крім того, Google також тестує функцію автоматичного відкриття додатків після їхнього встановлення. Ця функція, яка буде відключена за замовчуванням, автоматично відкриває новий застосунок через 5 секунд після його встановлення. Очікується, що нові функції Google Play скоро стануть доступні більшій кількості користувачів.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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