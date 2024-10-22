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6G уже поруч: учені зафіксували вражаючий рекорд швидкості передачі даних - у 9000 разів швидше за середній показник 5G
12:07 22.10.2024 |
Британські вчені з Університетського коледжу Лондона (UCL) домоглися вражаючого результату: вони встановили рекорд швидкості передачі даних через мережу мобільного інтернету 6G.
Команді дослідників вдалося розвинути швидкість передачі даних до 938 Гбіт/с - це більш ніж у 9000 разів швидше за середню швидкість 5G (близько 100 Мбіт/с). З такою швидкістю можна завантажити 25 фільмів за 1 секунду або гру вагою в 130 Гбайт (наприклад, Black Myth: Wukong) усього за 1,1 секунди.
Цього результату вдалося досягти завдяки комбінації електронних і оптичних методів передачі даних, що дало змогу подолати наявні обмеження бездротових мереж. Зазвичай такі мережі використовують радіохвилі на вузькому діапазоні частот, але завантаженість цих діапазонів істотно уповільнює швидкість передачі. Дослідники використовували ширший діапазон частот, об'єднавши радіотехнології та оптичні рішення.
Для досягнення такої швидкості було використано дві смуги частот: одна близько 100 ГГц та інша в діапазоні 130-175 ГГц. Стабільність сигналу було забезпечено кварцовим генератором, який аналогічний до тих, що використовується в комп'ютерах для підтримки стабільної частоти процесора.
Керівник дослідження доктор Чжисін Лю (Zhixin Liu) так прокоментував цю роботу:
Новий підхід об'єднує дві наявні технології - високошвидкісну електроніку та міліметрову фотоніку, даючи змогу передавати величезні обсяги даних на безпрецедентних швидкостях.
Нова система допоможе не лише підвищити швидкість передавання даних, а й вирішити проблему одночасного передавання даних для великої кількості користувачів.
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