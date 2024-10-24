Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

AMD анонсувала Ryzen 9000 X3D та здешевлення решти нових процесорів

09:49 22.10.2024 |

Новини IT

AMD анонсувала Ryzen 9000 X3D та здешевлення решти нових процесорів

 

AMD оголосила дату презентації Ryzen 9000 X3D та зниження ціни решти процесорів Ryzen 9000.

Чипи AMD Ryzen 9000X3D будуть випущені 7 листопада. AMD також оголосила про зменшення рекомендовані ціни для клієнтів на звичайні, вже випущені процесори Ryzen 9000 у рамках святкової промоакції, яка розпочалася 20 жовтня. Промо знижує на $50 ціну флагмана Ryzen 9 9950X і на $30 - Ryzen 7 9700X та Ryzen 5 9600X.

Процесори Ryzen 7000X3D наразі вважаються найшвидшими ігровими чипами на ринку. Не схоже, що наявні процесори Intel змінять це. Така ситуація залишає двері широко відкритими для домінування AMD X3D серед геймерів.

AMD поки не каже, скільки і яких нових моделей AMD Ryzen 9000X3D надійде, а також їхні ціни. Проте нещодавні неофіційні дані про Ryzen 7 9800X3D, який повинен замінити найкращий Ryzen 7 7800X3D, вказують на його можливий випуск незабаром.

AMD анонсувала Ryzen 9000 X3D та здешевлення решти нових процесорів

 

Також Ryzen 7 9800X3D «засвітився» в кількох роздрібних магазинах за ціною близько $500 (перші ціни, як правило, завищені). У поєднанні з тим, що Ryzen 7 7800X3D зник в усіх роздрібних магазинах США, майже немає сумнівів, що його замінник готується до релізу.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: AMD
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2739
  0,0574
 0,14
EUR
 1
 44,4355
  0,2726
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9585  0,00 0,01 41,5631  0,01 0,03
EUR 44,3635  0,14 0,32 45,0977  0,13 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2850  0,00 0,01 41,3000  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес