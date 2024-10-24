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AMD анонсувала Ryzen 9000 X3D та здешевлення решти нових процесорів
09:49 22.10.2024 |
AMD оголосила дату презентації Ryzen 9000 X3D та зниження ціни решти процесорів Ryzen 9000.
Чипи AMD Ryzen 9000X3D будуть випущені 7 листопада. AMD також оголосила про зменшення рекомендовані ціни для клієнтів на звичайні, вже випущені процесори Ryzen 9000 у рамках святкової промоакції, яка розпочалася 20 жовтня. Промо знижує на $50 ціну флагмана Ryzen 9 9950X і на $30 - Ryzen 7 9700X та Ryzen 5 9600X.
Процесори Ryzen 7000X3D наразі вважаються найшвидшими ігровими чипами на ринку. Не схоже, що наявні процесори Intel змінять це. Така ситуація залишає двері широко відкритими для домінування AMD X3D серед геймерів.
AMD поки не каже, скільки і яких нових моделей AMD Ryzen 9000X3D надійде, а також їхні ціни. Проте нещодавні неофіційні дані про Ryzen 7 9800X3D, який повинен замінити найкращий Ryzen 7 7800X3D, вказують на його можливий випуск незабаром.
Також Ryzen 7 9800X3D «засвітився» в кількох роздрібних магазинах за ціною близько $500 (перші ціни, як правило, завищені). У поєднанні з тим, що Ryzen 7 7800X3D зник в усіх роздрібних магазинах США, майже немає сумнівів, що його замінник готується до релізу.
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