Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite — процесор для смартфонів, відомий як 8 Gen 4

Сьогодні Qualcomm офіційно представила процесор Snapdragon 8 Elite, створений за техпроцесом 3 нм. Флагманський чип для смартфонів раніше називався Snapdragon 8 Gen 4.

Процесор складається з ядер Oryon, які працюють на максимальній частоті 4,32 ГГц (два ядра Prime) та 3,53 ГГц (шести менших ядер Performance). Він оснащений 24 МБ кешу L2, розділеного на 12 МБ для кожного з типів ядер.

Snapdragon 8 Elite включає графічний процесор Adreno 830, який забезпечує підвищення продуктивності на 40% у порівнянні з графічним Snapdragon 8 Gen 4, та на 35% пришвидшує трасування променів. Він оснащений трьома сегментами GPU, кожен з тактовою частотою 1,1 ГГц. Adreno 830 підтримує всі сучасні графічні API, включаючи Unreal Engine, Nanite та Chaos Engine.

Процесор підтримує двоканальну оперативну пам'ять LPDDR5X-5300 та має новий модем Snapdragon X80 з підтримкою Wi-Fi 7. Також чип оснащений NPU, на 45% швидшим за попередника.

Очікується, що Snapdragon 8 Elite від Qualcomm буде працювати на таких смартфонах, як Realme GT7 Pro, Samsung Galaxy S25 та Xiaomi 15 (який має вийти першим з них).