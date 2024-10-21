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АНАЛІТИКА

Суд США задовольнив прохання Google щодо антимонопольного позову

14:33 21.10.2024 |

Новини IT

 

Федеральний суддя в Каліфорнії задовольнив прохання компанії Google тимчасово призупинити дію судової постанови, яка вимагає від неї відкрити свій магазин додатків Play для більшої конкуренції.

Про це повідомляє Reuters.

Окружний суддя США з Сан-Франциско Джеймс Донато прийняв рішення відкрити магазин додатків Google на користь виробником гри "Fortnite" компанією Epic Games. Постанова мала набути чинності 1 листопада.

Google стверджував, що судова заборона Донато завдасть шкоди компанії і створить "серйозні ризики для безпеки, захисту і конфіденційності в екосистемі Android".

Донато відклав судову заборону, щоб дозволити 9-му окружному апеляційному суду США розглянути окреме клопотання Google про призупинення дії суддівської постанови.

Донато відхилив окреме клопотання Google про призупинення дії наказу на час розгляду його ширшої апеляції у цій справі.

"Ми задоволені рішенням Окружного суду тимчасово призупинити впровадження небезпечних засобів захисту, яких вимагає Epic, оскільки Апеляційний суд розглядає наше прохання про подальше призупинення засобів захисту, поки ми подаємо апеляцію", - йдеться в заяві Google.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Google, США
 

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