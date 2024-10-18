Штучний інтелект споживатиме на 95% менше енергії завдяки простішим обчисленням

У компанії BitEnergy AI розробили штучний інтелект, який радикально заощаджує споживання електроенергії. Бум атомних станцій у США, можливо, зачекає.

Якщо коротко, вдалося замінити множення з плаваючою комою (FPM) додаванням цілих чисел. Новий метод «Множення лінійної складності» (L-Mul) наближається до результатів FPM, використовуючи простіший алгоритм. Він все ще підтримує високу точність, порівняну з результатами FPM. Цей метод здатний зменшити енергоспоживання систем штучного інтелекту до 95%, що робить його вкрай цікавим для комерційного використання.

Оскільки це новий процес, наявні прискорювачі NVIDIA та інших не працюють з ним - для практичного застосування потрібне нове обладнання.Його створення може потребувати значних інвестицій, але зниження енергоспоживання на 95%, ймовірно, змусить найбільші технологічні компанії замислитися.

Google відклав свою кліматичні цілі на другий план через вимоги штучного інтелекту до споживання: викиди компанією парникових газів зросли на 48% з 2019 року замість того, щоб зменшуватися, як очікувалося. Google звертає увагу на атому енергетику та інші альтернативи.

Якщо обробка процесів штучного інтелекту стане енергоефективною, отримати переваги технологій ШІ можна буде не жертвуючи екологію. Окрім цього, зниження споживання енергії на 95% зменшить навантаження на національні енергогенерувальні системи та позбавить необхідності будувати багато нових електростанцій.