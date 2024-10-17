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YouTube отримав масштабне оновлення: таймер сну, покращений мініплеєр та інші вдосконалення
16:12 17.10.2024 |
Компанія Google розгортає низку нових функцій та вдосконалень для додатків і сервісів YouTube на всіх підтримуваних платформах.
Однією з головних новинок стало впровадження таймера сну для всіх користувачів мобільного додатка YouTube. Раніше ця функція була доступна лише передплатникам YouTube Premium. Тепер кожен зможе налаштувати автоматичне вимкнення додатка після перегляду відео вночі. Користувачі мають змогу обрати заздалегідь визначені часові обмеження від 10 хвилин до години або встановити вимкнення після завершення поточного відео.
Google також вдосконалив функціональність мініплеєра в мобільних додатках YouTube. Відтепер користувачі зможуть переміщувати та змінювати розмір мініплеєра, одночасно переглядаючи відео та гортаючи стрічку з іншими роликами.
Зміни торкнулися і плейлистів YouTube. У мобільному додатку з'явилася можливість надсилати посилання іншим користувачам для спільного створення списків відтворення. Користувачі YouTube TV незабаром зможуть додавати відео до плейлистів за допомогою QR-коду. Google планує впровадити функцію голосування за відео в плейлистах у 2024 році.
Компанія представила нові інструменти для персоналізації плейлистів. Користувачі зможуть створювати власні мініатюри для списків відтворення, використовуючи свої фотографії або генеруючи їх за допомогою штучного інтелекту.
Пізніше цього року в мобільних додатках YouTube та YouTube Music з'являться спеціальні значки для відзначення досягнень користувачів, наприклад, статусу найактивнішого слухача музики певного виконавця.
Серед інших оновлень - можливість змінювати швидкість відтворення відео з кроком 0,05х та візуальні вдосконалення інтерфейсу додатка для спрощення користування.
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