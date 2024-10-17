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CEO Intel несподівано показав голові Lenovo свій Panther Lake
13:28 17.10.2024 |
На презентації Lenovo Tech World генеральний директор Intel Пет Гелсінгер показав президенту Lenovo Юаньцін Яну зразок нового чипу для ноутбуків.
Чип Panther Lake - перший продукт Intel, створений за техпроцесом 18A. Дизайн пакування процесора відрізняється від Lunar Lake, якій має вбудовану оперативну пам'ять. Процесор використовує технологію компонування Foveros. Чип складається з 5 кристалів і містить продуктивні обчислювальні Panther Cove та енергоефективні Darkmont. Це також перший продукт із графікою Xe3, хоча й у варіанті з низьким споживанням. Мабуть, ніхто не очікував демонстрації чипа з графікою Xe3 до того, як Intel випустить дискретні відеокарти Xe2.
«Є ще одна річ, перш ніж я піду зі сцени. Ви знаєте, що ми разом працювали над Meteor Lake, Lunar Lake та Core Ultra PC, чудовим часом автономної роботи, процесором, графічним процесором, NPU, але ми ще не закінчили, чи не так? Тож я хотів би дати вам ваш перший зразок Panther Lake. Це наш наступний продукт на 18A, який буде запущено на основі чудової роботи, про яку ми оголосили сьогодні».
Intel поки нічого не казала про продуктивність Panther Lake. Однак Гелсінгер раніше зазначив, що блок NPU забезпечуватиме удвічі більшу продуктивність, ніж у Lunar Lake. Нещодавно Intel підтвердила у нотатках про виправлення, що Panther Lake постачатиметься з NPU5, який, виходячи з цієї інформації, буде в шість разів швидшим за NPU Meteor Lake.
Також ведуться розмови про потенційний дебют Panther Lake на настільних комп'ютерах, але це не було підтверджено жодними офіційними чи неофіційними витоками дорожніх карт. Нібито компанія скасувала свої плани щодо Arrow Lake Refresh. А поки голова Lenovo поклав процесор Panther Lake до кишені, що знаменує майбутнє покоління ноутбуків.
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