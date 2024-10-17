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АНАЛІТИКА

Нові моделі Xbox Series X споживають менше енергії, мають нову материнську плату та перероблену систему охолодження

10:00 17.10.2024 |

Новини IT

 

Microsoft зменшила розмір системи на кристалі (SoC) до 6 нм і перейшла на нове рішення для охолодження. Для цього Microsoft використовує традиційну конструкцію мідної теплової трубки.

Зменшений чіп (SoC) дозволяє новим Xbox Series X споживати приблизно на 10 Вт менше енергії, ніж оригінальна модель. Під час гри оригінальна Xbox Series X споживає 167 Вт, бездискова модель - 156 Вт, а модель на 2 ТБ - 151 Вт.

Материнська плата була повністю перероблена, а багато компонентів спрощені, зменшені або переміщені. Хоча рівень шуму нових моделей не змінився.

Захисного екрана над SSD-накопичувачем більше немає. А у моделі Series X без дисковода на місці приводу тепер порожній простір. Але і встановити просто так дисковод не вийде, оскільки вам доведеться припаювати роз'єми для нього.


Які нові моделі Xbox тепер можна придбати?

* Xbox Series X - 2TB Galaxy Black Special Edition. Її корпус нагадує нічне небо, вкрите зірками, а пам'ять розширили до 2 терабайт. Ціна - $600

* Xbox Series X - 1TB Digital Edition (White). Якщо ви хотіли Series X без дисководу, то тепер ви можете взяти таку консоль, але враховуйте, що вона буде білою. Ціна - $450

* Xbox Series S - 1TB (White). До цього у продажі була Series S на терабайт лише чорна, але тепер у вас є можливість взяти і білу версію. Ціна - $350.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Microsoft
 

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